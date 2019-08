Albenga, rallentamenti dei lavori dell’isola ecologica tra via genova e via Patrioti

Albenga. L’Assessore all’ambiente Pollio comunica che vi è stato un rallentamento nell’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’isola ecologica interrata tra via Genova e via Patrioti.

Spiega Pollio: “Durante lo scavo è emersa la presenza di due tubi del gas che devono essere spostati. Abbiamo contattato Enel gas e li abbiamo sollecitati più volte. Ci hanno garantito che interverranno nel più breve tempo possibile e continueremo a vigilare su questo. Noi siamo pronti a riprendere i lavori e dare seguito alla realizzazione dell’isola ecologica interrata ”.