Luciano Nardozza, autore del miglior testo del Varigotti Festival ospite a Radio 104 Savona Sound

“Beata Ingenuità” è il titolo del testo vincitore

Luciano Nardozza, cantautore, chitarrista, compositore e arrangiatore sarà ospite oggi alle 12 di Sabrina Calcagno in diretta su Radio 104 Savona Sound per raccontare la vittoria al Varigotti Festival del Premio Riccardo Mannerini come miglior testo tra le canzoni presentate alla kermesse.

Luciano Nardiozza, che a Varigotti si è imposto con le parole di “beata ingenuità”, suona da oltre quindici anni da quando, adolescente, inizia lo studio dello strumento senza più abbandonarlo. Nel frattempo prende una laurea in Lingue (Svedese e Inglese) e studia Psicologia a Milano. Si specializza in chitarra moderna in Svezia e in Italia. Partendo da sperimentazioni di vario tipo in formazioni musicali rock-blues, folk, world, jazz-fusion tra Lombardia, Svezia e Basilicata (sua terra di origine), si dedica per lungo tempo a un repertorio originale strumentale, principalmente acustico, che include e fonde i diversi generi esplorati.



A inizio 2017 comincia a dedicarsi, per la prima volta, a scrivere brani in italiano costruendo un suo progetto, il concept album pop auto-prodotto: “Di Passaggio”

Il singolo di lancio, Il Folle Mio Librarmi in Volo, viene scelto dagli esperti di Radio Capital – tra oltre 4.000 proposte – per le fasi finali del concorso Capitalent 2017 e vince il festival Villeggendo Musica, facendo guadagnare a Luciano il premio nazionale “Un Autore per la Nuova Canzone Italiana”. Il brano suscita inoltre un ottimo riscontro di pubblico, permanendo nelle classifiche degli emergenti più suonati in radio per tre settimane.

A gennaio 2018 firma il suo primo contratto da autore con Cafè Concerto Publishing Group, tra le più importanti e attive società editoriali nel mercato musicale italiano. Nell’estate 2018, inoltre, conquista il podio al Varigotti Festival, apre a Ventimiglia il concerto deiModena City Ramblers e si imbarca in un nuovo tour italiano, con oltre 10 tappe tra Milano e Lombardia, Liguria, Veneto, Basilicata e Campania.

Il 2019 si apre con il passaggio alle fasi finali di Musicultura e la conquista della finalissima del Premio De André, in occasione del quale si esibirà col brano “Nota” all’Auditorium Parco della Musica di Roma e si piazzerà al secondo posto nella classifica di gradimento indetta da La Repubblica.it

Ad aprile dello stesso anno esce “Beata Ingenuità”, singolo apri-pista del suo secondo lavoro in studio “Fuori Luogo”. Il singolo, registrato con Gianluca Misiti (tastierista per Daniele Silvestri), Piero Monterisi (batterista per PFM, Tiromancino, Daniele Silvestri) e il bassista Antonello De Luise, entra subito nella Classifica Indipendenti Italia e si piazza alla posizione n.33, riscuotendo consensi tra pubblico e addetti ai lavori.

A maggio esce il suo secondo disco, dal titolo “Fuori Luogo”.