Niente Liguria per il Jova Beach Party: ultima tappa a Milano

Canterà all’Aeroporto di Linate attualmente chiuso per lavori di ampliamento

Niente tappa ligure per il Jova Beach Party del cantante Jovanotti. Dopo la cancellazioni del concerto previsto ad Albenga il 27 luglio a causa di motivi legati alla sicurezza della spiaggia che avrebbe dovuto ospitare l’evento, diversi comuni liguri (tra cui Andora, Toirano, Sanremo, Rapallo, Villanova d’Albenga) avevano avanzato la candidatura a ospitare uno dei concerti del celebre artista. L’ultima data del tour in programma il 21 settembre prossimo si terrà a Milano, precisamente nell’aeroporto di Linate che attualmente risulta essere chiuso per lavori di ampliamento. La Trident, organizzatore del tour ha fatto sapere che tutti i possessori del biglietto per la data di Albengapotranno riutilizzarlo per quest’ultima data.