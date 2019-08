Tour nel savonese di”Liguria Popolare” che ha incontrato a Savona la Sindaco Caprioglio

“Occasione per fare il punto e per rinnovare la nostra disponibilità a collaborare con il primo cittadino per il bene della città”

Nella giornata di giovedì primo agosto il consigliere regionale e presidente di Liguria Popolare Andrea Costa e il consigliere regionale e capogruppo Gabriele Pisani hanno preso parte a una serie di incontri nel savonese.

“La famiglia di “Liguria Popolare” è in pieno fermento – spiegano – e stiamo incontrando le tante persone che si sentono vicino a questa esperienza civica che è al lavoro per il bene del territorio e dei suoi cittadini. Un contenitore trasversale in cui si possono riconoscere diverse sensibilità politiche”.

Nel corso della giornata Andrea Costa e Gabriele Pisani, insieme al coordinatore provinciale di Liguria Popolare dell’area di Savona Matteo Marcenaro, hanno incontrato sindaco e vice sindaco di Borgio Verezzi, a seguire un importante appuntamento con il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.

“Occasione per fare il punto e per rinnovare la nostra disponibilità a collaborare con il primo cittadino per il bene della città”, hanno sottolineato i due consiglieri.

Sempre a Savona incontro di confronto e approfondimento con il consigliere comunale e coordinatrice di Savona Popolare Susanna Karunaratne e i responsabili dei quartieri. A concludere riunione con i responsabili dei gruppi di Liguria Popolare della Provincia di Savona.