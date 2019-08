NoliMusicaFestival, Rahmin Bahrami e Danilo Rea in concerto

Il suo talento e il suo carisma lo hanno reso un beniamino del pubblico e della critica ed è acclamato nelle sale e teatri più prestigiosi al mondo

Ramin Bahrami, pianista iraniano dalla biografia avventurosa ed esemplare, educato musicalmente in Italia è protagonista assoluto dei principali festival internazionali. Il suo talento e il suo carisma lo hanno reso un beniamino del pubblico e della critica ed è acclamato nelle sale e teatri più prestigiosi al mondo. Definito “mago del suono” e “poeta della tastiera”; le sue registrazioni per la Decca sono diventate un cult, i suoi libri su Bach hanno avuto un grande successo e la sua opera di divulgazione ha ottenuto premi e riconoscimenti.

E’ un concerto imperdibile oltre che per la caratura mondiale dell’interprete, per il programma che prevede un omaggio al nostro paese con l’Aria variata alla maniera Italiana e il Concerto Italiano.

Il Noli Musica Festival può vantare la presenza di Ramin Bahrami con l’unica data ligure di questa estate 2019. Prenotazioni e acquisto dei biglietti presso l’Ufficio Turismo del Comune di Noli (019/749.95.31) e nella libreria Feltrinelli di Savona (019/823895).

Noli Musica Festival si pone così ai vertici delle proposte musicali e culturali della regione Liguria e festeggia il suo decimo cartellone ribadendo la costante ricerca della qualità e originalità come linea guida di questi 10 anni che hanno visto succedersi alcuni dei più grandi e celebri concertisti e cantanti lirici.

Limitandoci al pianoforte basti ricordare, tra i tanti, Aldo Ciccolini in uno dei suoi ultimi memorabili concerti, Beatrice Rana nuova stella del pianismo mondiale, Michele Campanella punto di riferimento mondiale per l’interpretazione di Franz Liszt .

Ramin Bahrami si fermerà a Noli come “resident artist” fino a domenica 4 agosto quando sempre nella Chiesa di San Francesco si unirà al talento e all’improvvisazione di Danilo Rea, uno dei più grandi pianisti jazz italiani per una serata unica, dove questi due grandi protagonisti della scena musicale mondiale realizzeranno lo spettacolo ‘Bach is in the air’, dove la magia e il rigore classico di Ramin Bahrami si intreccerà fondendosi con l’estro e la fantasia di Danilo Rea per una serata indimenticabile che esalterà il valore della musica universale di Bach.

Uno spettacolo che sta riscuotendo ovunque un successo strepitoso per l’originalità e la bellezza di questa formula inedita.

Anche il concerto di Bahrami e Rea sarà l’unica data ligure in esclusiva per il Noli Musica Festival.