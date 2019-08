Albenga, raggiungono la pensione due dirigenti del Comune

Si tratta di Fazio Parodi, Ispettore Capo della Polizia Locale e Giorgio Valinotto, colonna portante dell’Ufficio Tecnico

Fazio Parodi, Ispettore Capo della Polizia Locale e Giorgio Valinotto, colonna portante dell’Ufficio Tecnico di Albenga, hanno raggiunto l’ambito traguardo della pensione.

Entrambi sono stati dei veri e propri punti di riferimento nel Comune ingauno, ognuno per il suo ruolo e le sue competenze.

A festeggiarli i colleghi, gli amici che hanno vissuto con loro tanti momenti, alcuni difficili e di duro lavoro, altri di spensieratezza e allegria.

Ieri i saluti a Giorgio Valinotto che dopo 40 anni all’Ufficio Tecnico potrà dedicarsi alle sue passioni, non ultima la pesca.

La puntualità nel suo lavoro e la sua esperienza mancheranno non solo ai colleghi d’ufficio, ma all’intera Amministrazione.

Fazio Parodi ha iniziato la sua carriera negli anni ’80 arrivando ad Albenga nel 1985.

Ha ricoperto diversi ruoli diventando poi Ispettore Capo della Polizia Locale sezione edilizia e ambiente.

Ha svolto innumerevoli servizi importanti per l’intera comunità sempre con dedizione e professionalità.

Nel salutare i colleghi (ieri al comando ed oggi in Comune) ha ringraziato tutti per la grande collaborazione ricevuta nel corso degli anni. A salutarlo oggi ben 4 sindaci (Dario Zunino, Mariangelo Vio, Giorgio Cangiano e Riccardo Tomatis).

Il sindaco Riccardo Tomatis sottolinea nel salutare entrambi: “E’ un momento di grande gioia per il traguardo raggiunto, ma anche un po’ di malinconia. Si tratta di figure che hanno svolto incarichi fondamentali e che sono stati importanti per il nostro Comune. Li ringrazio per il loro lavoro e per l’impegno dimostrato in questi anni”.