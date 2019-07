Il Festival “Liguria delle Arti. Lo spettacolo della bellezza” fa tappa ad Altare

Al Museo dell’Arte Vetraria

Domenica 4 agosto 2019 fa tappa al Museo dell’Arte Vetraria Altarese il Festival “Liguria delle Arti. Lo spettacolo della bellezza” una rassegna dedicata alla scoperta di luoghi straordinari della regione: il luogo e il museo si raccontano attraverso l’arte, la musica e la letteratura. Il Polo Museale della Liguria organizza la visita guidata al Museo ad opera della storica dell’arte Valentina Fiore, Direttrice di Villa Rosa.



Alle ore 21.00 Concerto di Giorgia Calcagno (flauto)e Francesco Pollero (violino), del Conservatorio Paganini, che eseguiranno brani di Michele Savino e Niccolò Paganini.

Nel corso della serata Pino Petruzzelli arricchirà l’esibizione musicale con letture di brani di Aldo Capasso, Camillo Sbarbaro, Francesco Petrarca, Giorgio Caproni, Angelo Barile, Giovanni Boine.

Sarà inaugurata il 14 agosto alle ore 18.00 presso le sale di Villa Rosa l’esposizione “PERLE VENEZIANE 500 anni di scambi con l’Africa. Collezione Márcia de Castro e Guy Maurette”, organizzata dal Musée Itinerant de la Perle Ancienne en France in collaborazione con il Museo dell’Arte Vetraria Altarese.



La mostra esporrà più di 3000 perle realizzate a Venezia e Murano negli ultimi 5 secoli, insieme agli strumenti utilizzati per realizzarle e vari altri documenti storici.

Queste perle erano per lo più in vetro (in casi minori in ceramica) ed erano chiamate “ Perle di baratto” in quanto costituivano la “moneta di scambio” durante i commerci triangolari tra Europa, Africa e Americhe dal periodo coloniale europeo fino alla metà del XX secolo. Erano prodotte con vetri di recupero nel continente africano e in Medio Oriente tra l’VIII e il XV secolo, infine in Europa tra il XV e la prima metà del XX secolo a Venezia, in Boemia, in Moravia, nei Paesi Bassi, in Germania e in Francia (Briare).



Durante l’inaugurazione nei giardini di Villa Rosa si esibirà la Maestra Vetraia Elena Rosso con la dimostrazione di lavorazione delle perle a lume, dalle 17,00 alle 20,00.



L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 25 agosto in orario di apertura del Museo.