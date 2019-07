Loano, dal 7 Agosto Loano, nella Sala del Mosaico la mostra fotografica “Di terra e di mare a scatto e pennello”

Mostra visitabile fino al 21 agosto

Dal 7 al 21 agosto nella Sala del Mosaico di Palazzo Doria a Loano sarà allestita la mostra “Di terra e di mare a scatto e pennello” di Maria Antonella Provaggi. L’esposizione gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. La mostra ha come soggetti principali Loano e la Liguria ed è composta da “immagini degli occhi e della mente” dell’artista realizzate in pittura e fotografia. L’esposizione sarà visitabile negli orari di apertura di Palazzo Doria. L’artista sarà presente in orario serale (dalle 21.30 alle 23.30) nei giorni di domenica 11 agosto e da venerdì 16 a domenica 18 agosto. La mostra sarà chiusa al pubblico sabato 10 e domenica 13 agosto per manifestazioni e giovedì 15 agosto giorno di Ferragosto