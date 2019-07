Savona, il Presidente della Regione Toti ha incontrato i sindaci della provincia

Protezione Civile, risarcimento danni dal maltempo e spiagge gli argomenti toccati

E’ durato poco più di un’ora l’incontro tra i sindaci della provincia di Savona e il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti che si è svolto a Palazzo Nervi nella tarda mattinata di oggi. Con Toti anche gli assessori regionali Giampedrone (Protezione civile e Infrastrutture e Scajola (Urbanistica e Demanio). Punto focale del tavolo la situazione dei finanziamenti stanziati dall’ente per i danni del maltempo dello scorso ottobre.

“Per il 2020, ha detto Toti- saranno disponibili due tranches da oltre 100 milioni, con gli stabilimenti risarciti dopo soli 6 mesi. Altre risorse che si devono usare per mitigare i problemi dei sindaci dell’entroterra e a Settembre firmeremo su questo tema un protocollo con gli amministratori di quella zona”.









L’Assessore Giampedrone: “Abbiamo distribuito circa 250 milioni per l’emergenza, credo che sia un primo passo significativo di un pacchetto importante di altri 200 milioni distribuiti tra il 2020 e 2021 con rendicontazione da parte dei beneficiari a settembre, sono state soddisfatte tutte le richieste e oggi ci concentriamo a come arrivare alla rendicontazione del 2019 per avere una lista di interventi sulle opere pubbliche”.









” 400mila euro sono indirizzati a tutti coloro i quali hanno richiesto interventi alla protezione civile. Questi hanno una valutazione a scadenza di bando dai nostri uffici in modo da poter intercettare i fondi del 2020 o 2021. Con la resilienza contiamo di poter allargare le maglie degli interventi, l’unico aggancio che possiamo tenere con tutti i comuni che hanno avuto ad ottobre e novembre una somma urgenza è con un aggravamento dello stato di intervento o con una nuova segnalazione”.

Infine, l’assessore al Demanio Scajola: “Non esiste un problema spiagge in Liguria e dove c’è stiamo intervento come ad esempio Alassio, è ovvio che ci sono piccoli problemi di erosione visto il maltempo che è mediamente più forte rispetto al passato”.