Matteo Aicardi Campione del Mondo con il Settbello in Corea: i complimenti di Toti

“In vasca oggi tanti campioni che giocano in Liguria”

“Complimenti al Settebello. La nazionale di pallanuoto, campione del mondo, continua a portare lustro e onore allo sport italiano. In vasca oggi tanti campioni che giocano in Liguria, una terra in cui la pallanuoto ha una tradizione unica. Invitiamo con orgoglio i nostri campioni in Regione per festeggiare lo straordinario successo”. Tra i vincitori del Mondiale c’è anche Matteo Aicardi di Tovo San Giacomo, protagonista nel 10-5 inflitto alla Spagna nel Mondiale coreano che porta l’oro in Italia per la quarta volta dopo i successi del 1974-1994 e 2001.