Rixi (Lega): “In arrivo 10 milioni per la Liguria per la prevenzione del rischio alluvioni e frane

“Oltre 10 milioni sono stati sbloccati per la prevenzione del rischio alluvioni e frane nella seduta del Cipe per interventi in Liguria, i cui lavori potranno essere a bando entro i prossimi 5 mesi”. Lo annuncia il responsabile nazionale Infrastrutture della Lega Edoardo Rixi. “Tra questi, 3 milioni di euro per lo scolmatore del Bisagno, un intervento atteso da anni dopo le tragiche alluvioni di Genova, 6 milioni per l’impianto idrovoro nel canale grande ad Ameglia – spiega Rixi -, circa 400 mila euro per i lavori di consolidamento di Prato Sopralacroce nel Comune di Borzonasca (Genova), la messa in sicurezza del torrente in frazione Mainetto a Serrà Riccò e oltre 200 mila euro per la messa in sicurezza di un versante di una frana in località Colletta nel Comune di Sassello.

Interventi attesi da anni, che il nostro governo ha sbloccato e che serviranno a rendere più sicuro un territorio fragile, attivando anche lavori sul territorio con indubbi benefici per la sicurezza idrogeologica e l’occupazione”.

“Dopo due anni di stop ripartono i lavori del nodo ferroviario di Genova. Oggi il Cipe ha approvato lo stanziamento di 818 milioni, che serviranno oltre che al nodo anche alla realizzazione delle opere ferroviarie di collegamento con il porto, infrastrutture strategiche per dare piena operatività, una volta ultimato, al Terzo Valico”. Lo dichiara il responsabile delle Infrastrutture della Lega Edoardo Rixi. “Un grande risultato su cui, come Lega, abbiamo lavorato fin dall’inizio del mandato di governo: dopo aver inserito l’accorpamento del Terzo Valico con il cantiere del nodo nello Sblocca cantieri e l’individuazione di un commissario per accelerare i lavori, con la copertura economica approvata oggi compiamo un deciso passo in avanti”. (ANSA)