Tutto esaurito per Italia Vs Turchia

Alassio. Tutto esaurito per il secondo dei tre match amichevoli dell’italvolley contro la Turchia.

In campo per la Turchia il palleggio Ozbay con il numero 3, l’attaccante Baladin con il numero 7, l’attaccante Ismailoglu con il numero 9, la centrale Erdem Dundar (14), la centrale Gunes (18), l’opposto Karakurt (99) ed il libero Akoz con il numero 2.

Per l’Italia con il numero 5 il palleggio Malinov, la centrale Chirichella (10), la centrale Danesi (11), l’attaccante Bosetti (16), l’attaccante Sylla (17), l’opposto Egonu (18) ed il libero de Gennaro (6).

Sono entrate in campo anche l’opposto e attaccante Sorokaite (1), la centrale Fahr (13), il libero Parrocchiale (20), l’attaccante Pietrini (14) ed il palleggio Orro (8).

La migliore in campo per l’Italia è stata Egonu che ha fatto 27 punti, per la Turchia invece Karakurt con 20 punti.







Una partita sudata e combattuta fino all’ultimo che ha visto l’Italia vincere di un soffio il primo set 25 a 23

Ma purtroppo la prestazione delle ragazze comincia a calare al secondo set dove perdono 20 a 25.

Idem per il terzo set.

Ancora peggio invece per il quarto set che è finito 18 a 25 con una nuova formazione titolare dove sono uscite la capitano Chirichella (10) e Bosetti (16) e sono invece entrate Fahr (13) e Pietrini (14).

Perciò un match finito 3 a 1 per la Turchia, ma si è visto la crescita della squadra e la bravura che porterà le nostre ragazze alle olimpiadi.