Savona, ecco gli eventi del quarto e ultimo Giovedì di Luglio

Teatro, musica, laboratori per tutti: tutto il programma

Si chiude l’intenso calendario dei Giovedì di Luglio a Savona. Stasera gran finale in Piazza Sisto con la band dell’Università di Genova che eseguirà un tributo ai Pink Floyd. A corollario, anche per questo ultimo giorno di eventi, sono confermate manifestazioni collaterali con aperitivi organizzati dai commercianti del centro storico e iniziative culturali come i laboratori scientifici a cura dei Giovani per la Scienza e dei ragazzi dei Fridays For Fuiture in Via Manzoni. Sulla terrazza della Campanassa, si esibiranno i violinisti Antonio Capelli e Fabrizio Contini.

Nelle stesse date di Luglio resterà aperta la Pinacoteca, in collaborazione con Feltrinelli verranno presentati alcuni importanti titoli di libri: questa: “L’amore maturo” di Brunella Schisa ed Emanuela Giordano.

Continuano sul Priamar le serate con titoli cinematografici a partire dalle 21.30 (biglietto a 5 euro).

Va sottolineato che gli eventi in città sono stati organizzati grazie alle risorse impegnate da Costa Crociere, Coop Liguria e CoopTipograf .