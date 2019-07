Una produzione originale di Premio Loano, Premio Parodi e Mare e Miniere

Duo Bottasso e Simone Sims Longo

La quindicesima edizione del Premio Nazionale Città di Loano per la musica tradizionale italiana si contraddistingue per i grandi omaggi con uno sguardo alla contemporaneità, dal Canzoniere italiano di Pier Paolo Pasolini al padre nobile del liscio Secondo Casadei.

Giovedì 25 luglio andrà in scena la produzione originale LinguaMadre: il Canzoniere di Pasolini, dedicata al Canzoniere italiano di Pier Paolo Pasolini, pionieristico progetto di raccolta di poesia popolare pubblicato per la prima volta nel 1955. Un viaggio – fino ad allora mai tentato – attraverso la poesia popolare italiana e le sue molte lingue, proprio nel momento in cui in Italia, alla soglia del boom economico, si avviava la lenta erosione del dialetto come “lingua madre” di buona parte della popolazione.

Si tratta di testi muti: a Pasolini interessava, certo, la musicalità dei dialetti, ma se pure molte delle “poesie” raccolte nel Canzoniere nascevano per essere intonate, sulla loro musica Pasolini ci dà pochi indizi.

A partire da questi materiali riscoperti da Pasolini, quattro giovani musicisti hanno costruito un percorso di rilettura e riscrittura, che mescolerà strumenti della tradizione ed elettronica, voci arcaiche e voci contemporanee.

Seguendo il filo tematico della “madre” – come figura centrale di molta poesia popolare, e come lingua – la produzione ridarà suono e voce alle poesie raccolte da Pasolini, rileggendole nella contemporaneità, senza filologismi, alla luce di oltre cinquant’anni di musiche popolari.

Per quest’operazione di “archeologia creativa”, sono stati scelti quattro tra i talenti più interessanti del nuovo folk italiano: il piemontese Duo Bottasso (vincitore del Premio Loano Giovani), la cantante friulana Elsa Martin, e il polistrumentista calabrese Davide Ambrogio.

La produzione è stata sviluppata nel corso di una residenza a Loano, durante i giorni del Premio, e debutterà in prima assoluta il 25 luglio alle ore 22.00 nel Chiostro di Sant’Agostino.

LinguaMadre, oltre che rappresentare la perfetta incarnazione dello spirito che anima il Premio Loano, segna anche l’inizio della collaborazione con il Premio Andrea Parodi di Cagliari – già ospite nella scorsa edizione – eil festival Mare e Miniere, in Sardegna.

La produzione, nata da un’idea di Enrico de Angelis, e sviluppata con la supervisione di Jacopo Tomatis (Premio Loano), Elena Ledda (Premio Parodi) e Mauro Palmas (Mare e Miniere), dopo la prima assoluta di Loano, verrà riproposta nei prossimi mesi in Sardegna.

Apriranno la serata alle ore 21.30 il Duo Bottasso con il sound designer Simone Sims Longo, vincitori del Premio Loano Giovani con l’album Biserta e altre storie. Ai tre musicisti andrà anche il Premio finanziato da Nuovo Imaie con i fondi dell’articolo 7 L. 93/92.

Nel pomeriggio, prima di entrare nel vivo della giornata dedicata al Canzoniere italiano di Pier Paolo Pasolini, il Premio Loano ospiterà l’incontro formativo su “Diritti connessi per artisti, interpreti ed esecutori“. Ad approfondire il tema, alle ore 17, nei Giardini di Nassirija sarà il musicista Claudio Carboni, componente del comitato audio di NUOVO IMAIE e consigliere di sorveglianza SIAE.

Alle 18.00, sempre nei Giardini di Nassirija si terrà la presentazione della produzione originale LinguaMadre: il Canzoniere di Pasolini. A conversare con Jacopo Tomatis, oltre ai musicisti coinvolti nel progetto, ci saranno il giornalista Enrico de Angelis, Domenico Ferraro editore, studioso e operatore culturale. Saranno presenti anche Elena Ledda direttrice artistica del Premio Parodi e Mauro Palmas direttore artistico di Mare e Miniere.

A partire dalle 20.00, in collaborazione con la Fondazione CEIS – che nell’ex convento di Sant’Agostino gestisce il centro di accoglienza per richiedenti asilo – sarà proposta la cena etnica con degustazione di piatti tipici dei paesi di provenienza dei ragazzi ospitati.

Il Premio Nazionale Città di Loano per la musica tradizionale italiana è organizzato dall’Associazione Compagnia dei Curiosi in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Loano, con il contributo della Fondazione A. De Mari, di Nuovo Imaie (fondi dell’articolo 7 L. 93/92) e il patrocinio della Regione Liguria edell’ANCI.

Media Partner del festival: Blogfoolk, Giornale della musica, Radio Popolare.

Tutti i concerti e gli incontri sono ad ingresso gratuito.

Un «intelligente dilettantismo». Così, secondo Tullio De Mauro, si poteva riassumere il rapporto di Pier Paolo Pasolini con la linguistica – e in fondo, lo stesso potrebbe valere per quello con l’etnomusicologia e l’antropologia. Un dilettantismo che non impedì a Pasolini di fare qualcosa di unico, monumentale, pionieristico. Tale è l’impatto del suo Canzoniere italiano. Antologia della poesia popolare che il poeta pubblica per la prima volta nel 1955.

L’anno non deve passare inosservato: siamo in un momento in cui, in Italia, non si parla ancora di “musica popolare”. Alan Lomax è da poco sbarcato in Europa, e sta battendo il nostro paese insieme a Diego Carpitella per le prime registrazioni sistematiche delle voci del popolo italiano. Roberto Leydi non ha ancora incominciato a interessarsi di folk revival, non esistono il Cantacronache né i cantautori, né il Nuovo Canzoniere Italiano (che nascerà nel 1963). In Italia domina il Festival di Sanremo, non sono ancora arrivati il rock’n’roll, il juke-box, il disco a 45 giri. La tv è un costoso elettrodomestico riservato a pochi.

In questo contesto, Pasolini raccoglie e pubblica le poesie del suo Canzoniere, che esce per Guanda (sarà poi ristampato diverse volte da Garzanti). Quasi 800 testi da nord a sud, vilote venete e mutos sardi, stornelli, strambotti, canti di guerra e canzoni partigiane: uno specchio della varietà linguistica dell’Italia, nel momento esatto in cui la stessa si avviava agli anni del miracolo economico, all’espansione dei consumi e – di fatto – alla prima e vera unificazione linguistica, che avrebbe portato alla lenta erosione dei dialetti come lingua “madre” di buona parte della popolazione.

Spesso trascurato dagli studiosi (e, tutto sommato, opera minore nella bibliografia pasoliniana), il Canzoniere italiano è in realtà filtrato in maniera carsica nel folk revival italiano. I suoi testi sono ricomparsi – rielaborati, riletti, traditi – in innumerevoli pubblicazioni successive, e hanno ispirato autori, poeti e musicisti, di diverse generazioni.