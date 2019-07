Calcio, Albenga: ufficializzato l’arrivo di Anselmo

Inoltre, due conferme e un ritorno

L’Albenga, in vista della stagione calcistica 2019-2020, comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Andrea Anselmo, esterno offensivo classe 1993, nella passata stagione in forza all’A.S.D. Arenzano F.C. 2010 (Promozione) e in precedenza protagonista con le maglie di Finale F.C. e Savona F.B.C.

Contestualmente, il club comunica la riconferma di Stiven Taku (difensore classe 1998), quella diPietro Calcagno (jolly offensivo classe ’96) e il ritorno all’Annibale Riva dopo l’esperienza con il Pavia (Serie D – girone D) di Piergiorgio Barchi,difensore classe 2001.