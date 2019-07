Pontinvrea, c’era anche il Presidente del Consiglio regionale Piana al “Sport Action Day 2019”

“E’ commovente vedere la gioia e l’entusiasmo con cui – dichiara il presidente – tantissimi bambini e ragazzi partecipano a queste gare in una felice integrazione fra di loro.

Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato ieri allo “Sport Action Day 2019”, l’evento organizzato a Pontinvrea che associa la mototerapia e la pratica di altri sport fra ragazzi disabili e normodotati. La manifestazione è stata organizzata, fra gli altri, da Vanni Oddera, il campione di “freestyle motocross” da anni impegnato per avvicinare a questa disciplina sportiva giovani disabili: il programma prevede, inoltre, esercitazioni di beach volley, tennis, tamburello, mountain bike, equitazione e tiro al bersaglio.

“E’ commovente vedere la gioia e l’entusiasmo con cui – dichiara il presidente – tantissimi bambini e ragazzi partecipano a queste gare in una felice integrazione fra di loro. E’ una lezione di amore e di civiltà che merita un’ampia diffusione anche fuori dai confini della nostra regione”.

Piana ringrazia Matteo Camiciottoli, il sindaco del Comune di Pontinvrea che ha collaborato all’organizzazione dell’evento, ed esprime apprezzamento e ammirazione per Vanni Oddera: “Questo giovane campione incarna i valori più alti dello sport, che non è e non deve essere solo una competizione e una gara con se stessi, ma anche armonia e relazione con gli altri e con chi è meno fortunato di noi”.