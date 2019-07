Vicinanza ai sindaci e lotta all’illegalità, Senarega (Lega): primo bilancio Spiagge sicure in Liguria è un successo

“Vicinanza ai sindaci e lotta all’illegalità. Quasi seimila (5797) oggetti sequestrati per un valore di 25mila euro e 69 multe. Oltre all’impiego di nuovi 43 agenti di Polizia locale e all’acquisto di 11 mezzi per la sicurezza sul territorio.

E’ il primo bilancio dell’operazione Spiagge sicure in Liguria promossa dal ministero dell’Interno.

I dati si riferiscono alle iniziative e agli interventi effettuati fino al 30 giugno scorso. Siamo certi che anche a luglio e ad agosto arriveranno ottimi risultati.

Si tratta di un successo per questo progetto, che nella nostra regione ha coinvolto 19 Comuni.

Gli 800mila euro di finanziamento sono stati suddivisi tra Lavagna, Moneglia, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Lerici, Levanto, Monterosso al Mare, Riomaggiore e Sarzana, Albenga, Andora, Ceriale, Laigueglia, Pietra Ligure, Spotorno, Varazze, Bordighera e San Bartolomeo al Mare.

In ogni caso, lavoreremo per aumentare il numero dei Comuni liguri che potranno entrare a far parte di questo progetto”.