Savona, in arrivo le reliquie di Santa Bernadette

Messa alle 11.30 a Santuario

Arriverà domenica in prima mattinata in Liguria la preziosa teca contente la Reliquia di Santa Bernadette e una statua pellegrina di NS di Lourdes; i volontari di UNITALSI stanno organizzando la logistica dei due importanti simboli e l’accoglienza al Santuario di Savona, dove alle ore 10.30 ci saranno ad accoglierli autorità locali e molti fedeli. Seguirà alle ore 11.00 la S. Messa solenne celebrata da Mons. Marino, Vescovo di Savona.

La Reliquia e la santa effige rimarranno esposte nel santuario sino alle 17.30, quando sarà celebrata la S. Messa. Al termine della funzione i due simboli sacri lasceranno il Santuario per giungere la Santa Reliquia alle ore 20.00 al Monastero di Santa Teresa in via Firenze (Suore Carmelitane) e la Statua Pellegrina accompagnata in un rosario itinerante (ore 20.30 Parrocchia Stella Maris di Albisola, ore 21.30 Parrocchia S. Michele in Celle Ligure e ore 22.30 Chiesa di san Domenico in Varazze).

Ogni giornata di permanenza nella diocesi savonese sarà accompagnata da una frase di Santa Bernadette: domenica si inizierà con “Non vi obbligo di credermi, ma non posso che rispondervi dicendo quello che ho visto e udito”.

L’associazione UNITALSI ha attivato una info line al numero 334 9336752 dove già molte persone stanno chiamando per ricevere informazioni dettagliate sul programma della Peregrinatio.