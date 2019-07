Albenga, annullato il Jova Beach Party

Per il rimborso dei biglietti www.tridentmusic.it

Albenga. La data di sabato 27 luglio del Jova Beach Party è stata annullata a causa della recente mareggiata che ha diminuito la spiaggia utilizzabile per l’evento.

Questa mattina si sono svolti i nuovi rilievi da parte dei tecnici della sicurezza per verificare la situazione ed è stata presa la decisione decisiva: dopo la tappa di Vasto in Abruzzo anche quella di Albenga è stata annullata.

Così si legge sulla pagina Instagram Jova Beach Party:

“Jova Beach News!

Le ultime mareggiate restringono la spiaggia: cancellata la tappa di Albenga!

Trident Music, annuncia la cancellazione della data di Albenga.

Questa mattina sono arrivati i tecnici del JBP che hanno effettuato i primi rilievi per il posizionamento delle strutture e purtroppo si è scoperto che il fenomeno dell’erosione delle spiagge in Liguria, che ha già colpito altre cittadine, si è manifestato anche sulla spiaggia prescelta per il Jova Beach Party ad Albenga.

I rilievi ortofotografici hanno infatti evidenziato allo stato odierno una riduzione di 10/12 metri.

Il fenomeno, rispetto ai primi rilievi effettuati a novembre, si era già evidenziato durante la primavera ma si è ulteriormente accentuato nel corso delle ultime settimane, probabilmente a causa dell’ultima ondata di maltempo. In questa situazione è impossibile montare in sicurezza le strutture previste e con grande rammarico si è costretti a cancellare la tappa prevista per il 27 luglio prossimo.

Maurizio Salvadori, produttore del Jova Beach Party, desidera ringraziare pubblicamente l’Amministrazione Comunale tutta ed in particolare il sindaco Riccardo Tomatis per l’impegno profuso negli ultimi mesi, per la preparazione di questo evento

La produzione sta cercando una possibile location alternativa che possa soddisfare gli spettatori dell’area nordovest, in sostituzione della data ligure. Nel giro di qualche giorno saranno date ulteriori comunicazioni

In alternativa il rimborso dei biglietti sarà reso disponibile da lunedì 29 luglio fino al 31 agosto.

