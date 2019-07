E’ su YouTube il video di “Per ogni stella”il singolo del cantante savonese Pier Caruso

Con lui Davide De Marinis

E’ disponibile su YouToube e in vendita nei distributori digitali il nuovo singolo del cantante savonese Pier Caruso “Per ogni stella” ft.Davide De Marinis dal titolo.

Pier Caruso, cantautore ligure ma di origini calabresi ha pubblicato 7 singoli con quasi 200.000 visualizzazioni collezionate per il suo ultimo Videoclip “Ghiaccio e limone”. Vanta un’apparizione nel DVD biografico Italiano di Robbie Williams, un libro pubblicato nel 2018 e tanti articoli, e interviste anche all’estero, soprattutto in Croazia dove la sua musica è apprezzatissima.

In queste settimane è in corso “Ghiaccio e limone tour” distribuito tra Piemonte e Liguria, nei quali il cantante omaggia in versione Unplugged la musica Rock – pop Italiana.