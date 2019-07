Vado Ligure, in arrivo “L’Abbecedario di Valerio Bacigalupo”

Due appuntamenti: il 23 Luglio e il 6 Agosto

Prosegue fino al 14 agosto, con nuove foto, la mostra “Io, Valerio. Il mio tempo” a Vado Ligure. Voluta e finanziata dal Comune di Vado Ligure a 70 anni dalla tragedia di Superga per celebrare Valerio Bacigalupo, il suo illustre concittadino portiere del Grande Torino, la mostra porta in scena due serate spettacolo in programma nel giardino di Villa Groppallo.

Martedì 23 luglio e martedì 6 agosto si recita l’Abbecedario di Valerio Bacigalupo, interpretato da Pino Petruzzelli: spettacolo immersivo di teatro narrazione con video installazioni, musica dal vivo e danza, che si alternano ritmicamente ai monologhi delle 21 lettere recitati dell’attore in scena. Uno spettacolo unico diviso in due tempi tra loro autonomi che saranno messi in scena in due serate successive.

Dopo il fischio d’inizio, siamo – dopo tutto – nel tempo di una partita di calcio come metafora della vita, l’attore interpreta Valerio Bacigalupo richiamato alla presenza dall’aldilà. Valerio, il protagonista della sua storia, ci parla e ci racconta sé stesso e il suo tempo in prima persona. Due i tempi di quest’ultima partita. Martedì 23 luglio, Primo Tempo, saremo negli spogliatoi del Filadelfia, la fossa dei leoni come veniva chiamato il mitico stadio che tanto spazio ha nel ricordo e nella leggenda granata.

Martedì 6 agosto, Secondo Tempo, saremo al Bar Vittoria, detto il GabOs, dal cognome dei due titolari, i giocatori del Grande Torino Gabetto e Ossola. Non manca il terzo tempo, quello del fair play, che si svolgerà con un talk show in chiusura di ognuna delle serate e servirà a riconnetterci con il Tempo di Valerio: il tempo speso bene. Il tempo etico.

Il tempo che assume qualità dal valore delle scelte. L’ingresso è libero con prenotazione su Eventbrite o presso Villa Groppallo. In occasione degli eventi sono previste aperture straordinarie serali della mostra Io, Valerio. Il mio tempo. La mostra sta registrando un numero elevato di visitatori provenienti anche da fuori Liguria; novità di questi giorni tutte le più belle foto di Valerio Bacigalupo, del tempo della sua vita e del Grande Torino nell’Album Bacigalupo. Con una lente il visitatore può scavare nello scatto fino ai minimi dettagli, per ingrandirlo fino a scoprire di sentirsene parte.

Maggiori informazioni sul sito iovalerio.it. e sulla pagina Facebook del Comune di Vado Ligure Per le condivisioni si prega di utilizzare l’hashtag #iovalerio.