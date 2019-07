Serie D, Vado: ufficiali Alessi e Faggiano

Due acquisti di spessore per la squadra di Tarabotto

Dopo la definizione dei tesseramenti di Giorgio Gagliardi e Paolo Scannapieco, sono arrivate anche le firme di Diego Alessi e Stefano Faggiano.

L’attaccante Diego Alessi (classe 1982, ex Cairese) si era gia’ da tempo accordato con la societa’ rossoblu, e con la firma di oggi ha completato il suo tesseramento in vista del campionato 2019/2020. Stefano Faggiano, invece, e’ un giovane portiere (classe 1999) che si e’ recentemente trasferito a vivere in Liguria dopo aver militato nella Primavera del Bari e in altri club del centrosud come Francavilla, Fasano e Sora.