Presentato in Regione Liguria il 31° Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa di Celle Ligure

Giovedì 18 Luglio al Centro Sportivo Giuseppe Olmo-Pino Ferro

Celle Ligure. Si terrà giovedì 18 luglio, al Centro Sportivo Giuseppe Olmo-Pino Ferro di Celle Ligure, il 31° Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa, appuntamento a cura del Centro Atletica Celle Ligure e dell’Atletica Arcobaleno Savona, promosso dai Comuni di Celle Ligure e Varazze, con il supporto della Fondazione Agostino De Mari e con il patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Savona, Coni, CIP, Inail e Fispes.

Il Meeting vive tutto l’anno, grazie a un corollario di manifestazioni ideate e realizzate durante l’intera stagione. Due appuntamenti caratterizzati, in primis, da una nutrita partecipazione di club svizzeri: Eurospring (17 aprile) e Triathlon di Primavera, Eurospring (22 aprile), l’attività comunale, distrettuale e provinciale degli Studenteschi di Atletica Leggera ed il Meeting Arcobaleno Scuola, in scena martedì 4 giugno a Boissano all’insegna dell’integrazione tra studenti normodotati e disabili, con la partecipazione di 400 alunni e tre testimonial di valore eccezionale quali Davide Sciuva (Nazionale wheelchair hockey), Marco Basso (atleta Special Olympics, medaglia d’oro ad Abu Dhabi nel Nuoto), e Francesco Alipede, medagliato Special Olympics nella Pallavolo.

“Il Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa è una manifestazione giunta alla trentunesima edizione che Regione Liguria supporta con convinzione – afferma Ilaria Cavo, assessore allo Sport di Regione Liguria – L’iniziativa, promossa dalla capacità di fare rete degli enti territoriali, insieme a Fondazione Agostino De Mari, Coni, CIP, Inail e Fispes, si inserisce tra le principali manifestazioni nazionali FIDAL. La peculiarità del Meeting Arcobaleno è anche quella di non avere una durata limitata, ma di vivere tutto l’anno grazie al proliferare di manifestazioni collegate, che si svolgono durante diversi periodi della stagione. Altro valore aggiunto della manifestazione, infine, è la capacità di saper legare e valorizzare altri comparti come Scuola, Territorio e Turismo: la messa a sistema delle diverse competenze è un valore aggiunto che può e deve portare a raggiungere risultati sempre più importanti”.

Per Caterina Mordeglia, sindaco di Celle Ligure, “il Meeting Arcobaleno è un evento internazionale attraverso cui il Comune di Celle Ligure valorizza l’attività sportiva con la promozione di un modello sano, positivo ed educativo. Lo Sport è benessere e salute, è passione e disciplina nel costante impegno degli allenamenti, è crescita e formazione individuale, aiuta a socializzare e conoscere se stessi e a rispettare l’avversario. Il mio più grande ringraziamento va alla squadra organizzativa, a tutti coloro che si prodigano per il successo di questo progetto”.



Alla presentazione dell’evento sono inoltre intervenuti l’assessore allo sport di Celle Ligure Roberto Piombo, il presidente del Coni Liguria Antonio Micillo, il presidente Fidal Liguria Riccardo Artesi, i presidenti Angelo Marchese (Atletica Celle Ligure) e Santino Berrino (Atletica Arcobaleno Savona) assieme naturalmente al direttore organizzativo Giorgio Ferrando.

Il Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa, inserito dalla FIDAL nel circuito “Atletica Italiana Progetto Meeting” con la qualifica di evento internazionale, è caratterizzato dalla partecipazione di 450 atleti in arrivo da 20 nazioni con, in particolare, la partecipazione di alcune delegazioni del circuito Europe Athletisme Promotion di cui Celle Ligure fa parte sin dalla prima edizione: Namur (Belgio), Budapest (Ungheria), Loughborough (Gran Bretagna), Belfast (Irlanda del Nord) e Malta.

Il Meeting è teatro di entusiasmanti sfide assolute nella corsa e nei salti assieme al 20° Trofeo Insieme nello Sport, in collaborazione con la Fondazione “Agostino de Mari”, dedicato ai 100 e 400 metri paralimpici. Attenzione anche all’attività Special Olympics (50 metri e vortex). Verranno assegnati anche il 28° Memorial Rolando Fregoli (800 uomini), il 25° Gran Premio Giuseppe Olmo (100 uomini), il’13° Trofeo Michele Olmo (100 donne), il 29° Trofeo AtleticaEuropa (400 donne) ed il 29° Trofeo Avis Celle Ligure (400 uomini). Il 9° Trofeo Gian Mario Delucis è legato ai 100 maschili e femminili della categoria Juniores (Under 20). Il programma prevede alle 15:30 le gare giovanili e a partire dalle 18 il Meeting Internazionale.

Gara molto interessante negli 800 femminili con la portacolori Stefania Biscuola (Atletica Arcobaleno) sulla linea di partenza assieme a Serena Troiani, Irene Vian, la danese Stina Troest (2.02.71) e la sudafricana Mandle Brandt (2.04.20). Nei 400 ostacoli, brilla la stella della sudafricana Zeney Van der Walt (55.05), laureatasi campionessa mondiale Under 20 nel 2018 poche settimane dopo aver partecipato al Meeting Arcobaleno.

Occhio anche alle inglesi Jess Turner e Anna Nelson. Nel salto il lungo la giovanissima Anabel Vitale (Atletica Arcobaleno) affronta l’inglese Kitan Eleyae. La spagnola Carmen Sanchez vuole vincere i 400. In campo maschile, buon 7.99 d’accredito per l’ungherese Laszlo Szabo. Sfida Nuova Zelanda-Giappone nei 400 ostacoli tra Mike Cochrane e Keisuke Nozawa con l’azzurro Mattia Contini a fare da terzo incomodo, nei 400 favorito l’inglese Owen Smith. I 100 vedono protagonista l’australiano Jung, nei 200 il giovane padrone di casa Luca Biancardi (Atletica Arcobaleno) desidera mettersi in evidenza nell’ambito di una stimolante sfida contro il quotatissimo giapponese Akiyuki Hashimoto (20.35)

Grande attesa anche per le sfide paralimpiche, i 400 riservati ad atleti in carrozzina, a contendersi il 20° Trofeo Insieme nello Sport Fondazione Agostino De Mari alle 19:20 e alle 21:10.

L’anteprima del 31° Meeting Arcobaleno, sostenuto da Olmo e Karhu, si svolgerà mercoledì prossimo, a partire dalle ore 21:15, con serata musicale sul palco di piazzetta Arecco. In questa occasione ci sarà modo di conoscere più da vicino molti dei protagonisti delle gare del giorno successivo.

IL CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE

Nasce nel 1982 e promuove l’atletica leggera e l’attività sportiva di base sul territorio comunale di Celle Ligure dove organizza eventi a ogni livello. Il Centro Avviamento allo Sport comprende il Centro Olimpia (5/7anni), Atletica e Giochi Sportivi (8-10 anni) e il settore giovanile (11-15 anni).

ATLETICA ARCOBALENO SAVONA

Nasce nel 1992 con sede a Savona: è un club comprensoriale poiché raggruppa in unico team atleti Allievi, Juniores, Promesse e Assoluti. Nel 2019, aderiscono al progetto e sono collegate ad Arcobaleno le seguenti società: Nuova Atletica 92, Atletica Run Finale Ligure, Atletica Varazze, Athle Team Genova, CFFS Cogoleto Atletica e Centro Atletica Celle Ligure.