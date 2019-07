Lavoro da 950 mila euro

La giunta comunale di Noli ha approvato il progetto definitivo dell’intervento di messa in sicurezza delle scuole medie. I lavori sono stimati in 950 mila euro, i termini del ministero per l’aggiudicazione dell’appalto scade il prossimo 19 agosto. L’importo dei lavori da mettere in gara si aggira intorno ai 615 mila euro, ai quali vanno aggiunti lavori da realizzare in economia per altri 133 mila euro.