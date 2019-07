Alassio, l’avvocato di Marco Melgrati ha presentato l’istanza di cancellazione della sospensione

Può tornare ad amministrare la Città in attesa del terzo grado di giudizio rispetto all’inchiesta delle cosiddette “spese pazze” in Regione Liguria

Tocca aspettare ancora una settimana. Questo, indicativamente il tempo che il collegio giudicante si è preso per stabilire se Marco Melgrati, eletto sindaco di Alassio, poco più di un anno fa, sospeso per effetto della Legge Severino il 30 giugno scorso, può tornare ad amministrare la Città di Alassio in attesa del terzo grado di giudizio rispetto all’inchiesta delle cosiddette “spese pazze” in Regione Liguria che l’ha visto condannato (in primo grado) a 2 anni 11mesi e 15giorni.

«Per noi si tratta di un provvedimento illegittimo per considerazioni di fatto e di diritto, e in proposito abbiamo prodotto anche tre sentenze che ci danno ragione», afferma l’avvocato Franco Vazio che difende Melgrati e che contestualmente ha sollevato un’eccezione di illegittimità costituzionale con richiesta di immediata sospensione del provvedimento e di rimessione alla Corte Costituzionale.

Sui social il post pubblicato dal primo cittadino della Città del Muretto, circa l’imminente decisione del Tribunale Civile di Savona in merito alla sua sospensione, raccoglie proseliti.

“… Grazie a tutti per gli attestati di stima… – scrive lo stesso Melgrati – io so di essere innocente e in buona fede e ho sempre avuto stima per la magistratura giudicante; purtroppo sono finito nel tritacarne di un processo alla politica, pur avendo rispettato alla lettera la legge regionale in vigore.

Sono sereno e consapevole della mia dirittura morale e della mia onestà intellettuale… uno dei principi che la mia famiglia mi ha instillato è l’onestà e non ho mai mancato a far fede a questo principio… comunque vada sono sereno e vado a testa alta; con l’aiuto di Dio, che tutto sa, dimostrerò alla fine la mia innocenza. Sono stato eletto dai cittadini di Alassio per la terza volta come Sindaco, per quello che ho saputo dimostrare, e mai ho approfittato della mia posizione.

Il mio ufficio, da Sindaco e da privato professionista è sempre stato aperto a tutti, cercando, nei limiti della legge, di risolvere i problemi della gente… E dove non arrivava e arriva il comune e i servizi sociali, sono sempre intervenuto personalmente…. l’onestà è presente del mio DNA e prima o poi saprò dimostrarlo

Grazie ancora a tutti, anche ai molto che mi hanno scritto in privato. E ai miei nemici dico che il male prima o poi ritorna…. Quindi non gioite della mia temporanea “disgrazia”, per la legge italiana un cittadino è innocente fino al terzo grado di giudizio e questa pena accessoria, oltre che penalizzare una città intera, è palesemente anticostituzionale… “