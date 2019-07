La Sindaco di Vado Monica Giuliano ospite alle 9 di “This Morning”

Sabato al Comune di Vado Ligure verrà assegnata la Medaglia d’Argento al Valore Militare

Non perdete l’appuntamento questa mattina dalle 7 alle 10 con “This Morning”, la trasmissione condotta da Katia Orengo e Chiara Giuria che vi accompagna al lavoro e vi tiene compagnia con musica, curiosità, notizie. Oggi l’ospite ai microfoni di Radio 104 Savona Sound è la Sindaco di Vado Ligure, Ilaria Caprioglio, con cui si parlerà della città, e dell’atteso evento di sabato pomeriggio in programma alle 18.15 nel quale al Comune di Vado verrà assegnato il riconoscimento della “Medaglia d’Argento al Valore Militare” per la resistenza antifascista.