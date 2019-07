ACI: Nuovo segno meno a Giugno per i passaggi di proprietà soffre anche l’usato diesel, ma supera il 50% del mercato

Nuovo segno negativo a giugno per il mercato dell’usato, complice anche la presenza di una giornata lavorativa in meno rispetto all’analogo mese del 2018. I passaggi di proprietà delle quattro ruote depurati dalle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) a giugno hanno archiviato una variazione mensile negativa del 5,4% (-0,7% in termini di media giornaliera). Per ogni 100 auto nuove ne sono state vendute 125 di seconda mano nel mese di giugno e 149 nel primo semestre dell’anno.

Per quanto riguarda le alimentazioni a giugno le vetture usate a gasolio hanno registrato una contrazione dell’1,2%, superata di gran lunga dai passaggi netti di auto a benzina, che hanno subìto un calo del 9,6%; nonostante la diminuzione la quota di auto usate diesel sul totale è cresciuta di oltre due punti percentuali (dal 50% di giugno 2018 al 52,3% di giugno 2019). Decremento a giugno anche per le minivolture di auto diesel (-4,3%), ma a fronte di una più netta contrazione dei minipassaggi di auto a benzina (-13,3%).

In terreno negativo i passaggi di proprietà delle moto che al netto delle minivolture hanno messo a bilancio una variazione mensile negativa del 6,7% rispetto al mese di giugno del 2018 (-2,1% in termini di media giornaliera).

Il primo semestre dell’anno si chiude con una crescita complessiva dello 0,9% per le autovetture e dello 0,2% per tutti i veicoli, mentre le due ruote hanno fatto rilevare una flessione dell’1,6%.

I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it

Variazione mensile negativa del 2,6% a giugno per le radiazioni di autovetture, che tuttavia per effetto della giornata lavorativa in meno equivale ad un incremento del 2,2% in termini di media giornaliera. Il tasso unitario di sostituzione nel settore auto a giugno è stato pari a 0,63 (ogni 100 auto iscritte ne sono state radiate 63) e a 0,75 nell’intero primo semestre dell’anno. In netto calo, invece, le radiazioni di motocicli che a giugno hanno messo a segno un decremento mensile dell’11% (-6,6 in termini di media giornaliera).

Nel primo semestre 2019 le radiazioni hanno archiviato crescite complessive dell’1% per le autovetture e dello 0,1% per tutti i veicoli, a fronte di una flessione del 10,3% per i motocicli.

RADIAZIONI E USATO A GIUGNO



RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*)

GIU ‘18 GIU ‘19 % GIU ‘18 GIU ‘19 % AUTO 119.723 116.574 -2,6 246.858 233.431 -5,4 MOTO 10.069 8.961 -11 61.604 57.459 -6,7 TUTTI I VEICOLI 141.202 136.890 -3,1 343.568 323.103 -6

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia (*) Al netto delle minivolture

CONFRONTO PRIME ISCRIZIONI–PASSAGGI AUTOVETTURE DIESEL E BENZINA



QUOTA DI MERCATO VAR % MENSILE QUOTA DI MERCATO VAR % GEN-GIU

GIU ‘18 GIU ‘19 GEN-GIU ‘18 GEN-GIU ‘19 PRIME ISCRIZIONI BENZINA 35,2% 45,7% 31,4 34,6% 44,6% 24,5 DIESEL 52,2% 40,9% -20,6 53,4% 42,3% -23,6 PASSAGGI AL NETTO MINIVOLTURE BENZINA 36,0% 34,4% -9,6 36,4% 35,3% -2,0 DIESEL 50,0% 52,3% -1,2 49,4% 51,4% 4,9

MINIVOLTURE BENZINA 30,4% 28,3% -13,3 30,6% 29,0% -5,5 DIESEL 58,3% 59,9% -4,3 58,1% 60,1% 3,3

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

2019: RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO (Val. %)



GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE EURO 0 1,4% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1%











1,2% EURO 1 3,7% 3,2% 3,1% 3,0% 2,9% 2,8%











3,1% EURO 2 26,4% 24,7% 23,3% 23,4% 23,1% 22,6%











24,0% EURO 3 30,7% 30,1% 29,4% 28,8% 28,4% 28,2%











29,3% EURO 4 25,0% 27,0% 28,2% 28,6% 29,6% 29,7%











27,9% EURO 5-6 9,3% 10,7% 11,7% 12,1% 12,2% 12,7%











11,4% Non identificato 3,5% 3,1% 3,0% 2,9% 2,6% 2,8%











3,0%

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (Giugno 2019)

RADIAZIONI PASSAGGI NETTI

Provincia 2018 2019 % 2018 2019 % AL (Alessandria) 943 801 -15,1 1.923 1.821 -5,3 AT (Asti) 553 553 0,0 1.097 972 -11,4 BI (Biella) 369 432 17,2 883 803 -9,0 CN (Cuneo) 1.469 1.366 -7,0 2.720 2.546 -6,4 NO (Novara) 764 741 -3,0 1.527 1.454 -4,8 TO (Torino) 4.548 4.257 -6,4 9.452 8.648 -8,5 VB (Verbania) 341 343 0,6 666 611 -8,3 VC (Vercelli) 461 468 1,5 745 750 0,6 PIEMONTE 9.448 8.961 -5,2 19.013 17.605 -7,4 AO (Aosta) 555 488 -12,0 638 653 2,3 VALLE D’AOSTA 555 488 -12,0 638 653 2,3 BG (Bergamo) 2.337 2.332 -0,2 4.253 3.843 -9,6 BS (Brescia) 2.756 2.673 -3,0 5.304 4.915 -7,3 CO (Como) 1.689 1.395 -17,4 2.427 2.194 -9,6 CR (Cremona) 859 869 1,1 1.440 1.299 -9,8 LC (Lecco) 780 778 -0,2 1.348 1.215 -9,9 LO (Lodi) 572 612 7,0 952 862 -9,4 MN (Mantova) 899 913 1,6 1.701 1.533 -9,9 MI (Milano) 8.961 9.808 9,5 11.398 10.864 -4,7 MB (Monza Brianza) 1.889 2.100 11,2 3.257 3.099 -4,8 PV (Pavia) 1.211 1.201 -0,9 2.472 2.252 -8,9 SO (Sondrio) 386 426 10,4 794 837 5,4 VA (Varese) 2.256 2.167 -4,0 3.725 3.525 -5,4 LOMBARDIA 24.595 25.275 2,8 39.071 36.439 -6,7 BZ (Bolzano) 1.476 1.510 2,3 2.368 2.487 5,0 TN (Trento) 1.241 1.403 13,0 2.657 2.939 10,6 TRENTINO A.A. 2.717 2.913 7,2 5.025 5.427 8,0 BL (Belluno) 476 522 9,6 904 917 1,4 PD (Padova) 1.960 2.089 6,6 3.430 3.349 -2,4 RO (Rovigo) 535 646 20,8 961 880 -8,4 TV (Treviso) 2.131 2.060 -3,3 3.318 3.325 0,2 VE (Venezia) 1.461 1.425 -2,5 2.910 2.698 -7,3 VR (Verona) 2.045 2.029 -0,8 3.781 3.611 -4,5 VI (Vicenza) 2.397 2.201 -8,2 3.462 3.347 -3,3 VENETO 11.005 10.972 -0,3 18.766 18.128 -3,4 GO (Gorizia) 349 318 -9,0 543 557 2,6 PN (Pordenone) 725 941 29,8 1.318 1.215 -7,8 TS (Trieste) 380 305 -19,6 761 742 -2,5 UD (Udine) 1.572 1.383 -12,0 2.237 2.206 -1,4 FRIULI V.G. 3.026 2.947 -2,6 4.859 4.720 -2,9 GE (Genova) 1.339 1.262 -5,8 2.934 2.577 -12,2 IM (Imperia) 333 356 7,0 856 876 2,4 SP (La Spezia) 294 259 -12,0 760 737 -3,1 SV (Savona) 449 425 -5,3 1.079 1.069 -0,9 LIGURIA 2.415 2.302 -4,7 5.629 5.259 -6,6 BO (Bologna) 2.051 2.032 -0,9 3.701 3.397 -8,2 FE (Ferrara) 821 682 -16,9 1.372 1.243 -9,4 FO (Forlì) 815 749 -8,1 1.589 1.470 -7,5 MO (Modena) 1.419 1.411 -0,6 3.114 2.904 -6,7 PR (Parma) 830 870 4,8 1.881 1.788 -4,9 PC (Piacenza) 617 663 7,4 1.227 1.140 -7,1 RA (Ravenna) 958 848 -11,4 1.580 1.328 -15,9 RE (Reggio Emilia) 1.577 1.435 -9,0 2.347 2.282 -2,8 RN (Rimini) 601 626 4,2 1.028 982 -4,5 EMILIA ROMAGNA 9.689 9.316 -3,9 17.839 16.535 -7,3 NORD 63.450 63.174 -0,4 110.840 104.763 -5,5 AR (Arezzo) 668 595 -11,0 1.511 1.416 -6,3 FI (Firenze) 2.464 2.579 4,7 3.505 3.213 -8,3 GR (Grosseto) 411 386 -6,2 947 970 2,4 LI (Livorno) 533 489 -8,2 1.195 1.217 1,8 LU (Lucca) 720 692 -3,9 1.416 1.345 -5,0 MS (Massa Carrara) 333 318 -4,6 655 678 3,5 PI (Pisa) 617 552 -10,5 1.581 1.413 -10,6 PT (Pistoia) 651 626 -3,8 1.286 1.171 -8,9 PO (Prato) 409 379 -7,4 838 793 -5,3 SI (Siena) 520 517 -0,7 1.136 1.133 -0,3 TOSCANA 7.326 7.132 -2,7 14.070 13.349 -5,1 PG (Perugia) 1.519 1.351 -11,1 2.932 2.800 -4,5 TR (Terni) 450 546 21,3 991 965 -2,7 UMBRIA 1.969 1.897 -3,7 3.923 3.764 -4,0 AN (Ancona) 871 842 -3,3 1.769 1.708 -3,4 AP (Ascoli Piceno) 422 370 -12,2 735 662 -10,0 FM (Fermo) 272 307 12,7 660 579 -12,3 MC (Macerata) 592 472 -20,3 1.282 1.141 -11,0 PU (Pesaro e Urbino) 646 497 -23,0 1.152 1.149 -0,3 MARCHE 2.803 2.489 -11,2 5.598 5.238 -6,4 FR (Frosinone) 954 956 0,2 2.207 2.083 -5,6 LT (Latina) 1.038 849 -18,2 2.504 2.454 -2,0 RI (Rieti) 351 318 -9,5 756 758 0,3 RM (Roma) 9.403 9.843 4,7 18.461 18.069 -2,1 VT (Viterbo) 780 602 -22,8 1.594 1.524 -4,4 LAZIO 12.526 12.568 0,3 25.522 24.888 -2,5 CENTRO 24.624 24.085 -2,2 49.113 47.240 -3,8 AQ (L’Aquila) 554 540 -2,5 1.156 1.240 7,3 CH (Chieti) 918 693 -24,5 1.496 1.470 -1,7 PE (Pescara) 462 513 10,9 1.118 1.199 7,2 TE (Teramo) 641 552 -13,9 1.186 1.139 -4,0 ABRUZZO 2.575 2.298 -10,8 4.956 5.048 1,9 CB (Campobasso) 354 420 18,7 968 984 1,6 IS (Isernia) 164 177 7,7 403 354 -12,3 MOLISE 518 597 15,2 1.371 1.337 -2,4 AV (Avellino) 665 642 -3,4 1.670 1.595 -4,5 BN (Benevento) 489 429 -12,2 1.191 1.077 -9,6 CE (Caserta) 1.466 1.420 -3,1 3.738 3.688 -1,3 NA (Napoli) 4.583 3.985 -13,1 11.697 11.354 -2,9 SA (Salerno) 1.744 1.383 -20,7 4.367 4.316 -1,2 CAMPANIA 8.947 7.859 -12,2 22.663 22.031 -2,8 BA (Bari) 2.080 2.157 3,7 5.326 5.154 -3,2 BT (Barletta Andria Trani) 684 709 3,7 1.623 1.567 -3,4 BR (Brindisi) 667 622 -6,7 1.998 1.804 -9,7 FG (Foggia) 901 969 7,6 2.770 2.668 -3,7 LE (Lecce) 1.478 1.535 3,8 3.304 3.212 -2,8 TA (Taranto) 847 865 2,1 2.590 2.579 -0,4 PUGLIA 6.657 6.857 3,0 17.611 16.984 -3,6 MT (Matera) 304 301 -0,8 860 821 -4,6 PZ (Potenza) 655 552 -15,7 1.464 1.384 -5,5 BASILICATA 959 854 -11,0 2.324 2.205 -5,1 CZ (Catanzaro) 429 463 7,9 1.382 1.439 4,1 CS (Cosenza) 861 777 -9,7 2.891 2.677 -7,4 KR (Crotone) 177 153 -13,4 551 598 8,5 RC (Reggio Calabria) 743 457 -38,5 2.053 1.920 -6,5 VV (Vibo Valentia) 147 190 29,1 599 608 1,5 CALABRIA 2.357 2.040 -13,5 7.476 7.242 -3,1 AG (Agrigento) 586 704 20,2 1.604 1.584 -1,3 CL (Caltanissetta) 349 324 -7,2 1.071 1.000 -6,6 CT (Catania) 1.419 1.420 0,1 4.925 4.925 0,0 EN (Enna) 245 221 -9,7 623 604 -3,1 ME (Messina) 795 798 0,3 2.143 2.146 0,1 PA (Palermo) 1.763 1.344 -23,8 4.477 4.360 -2,6 RG (Ragusa) 503 437 -13,0 1.338 1.408 5,3 SR (Siracusa) 655 637 -2,7 1.704 1.684 -1,2 TP (Trapani) 664 501 -24,5 1.756 1.809 3,0 SICILIA 6.979 6.387 -8,5 19.641 19.520 -0,6 CA (Cagliari) 644 746 15,8 1.909 1.765 -7,5 NU (Nuoro) 328 303 -7,5 1.045 926 -11,4 OR (Oristano) 328 247 -24,8 723 719 -0,5 SS (Sassari) 762 675 -11,4 2.343 2.072 -11,6 SU (Sud Sardegna) 595 454 -23,8 1.565 1.580 0,9 SARDEGNA 2.657 2.425 -8,7 7.585 7.062 -6,9 SUD E ISOLE 31.649 29.316 -7,4 83.627 81.428 -2,6