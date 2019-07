Sanità, l’Assessore Viale: “Autorizzate 871 assunzioni”

Su un totale di 1113 richieste

La vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale, al termine dell’incontro con i rappresentanti della Cgil a margine del Consiglio regionale. Nessuna oggi tra le forze dell’opposizione si è posta la domanda politica più rilevante: si è paccato il fronte sindacale? È la prima volta da quando sono assessore che Cgil-Cisl-Uil non si presentano unite in conferenza capigruppo e questo mi fa dubitare del fatto che oggi Cgil si sia presentata non tanto per affrontare questioni di merito quanto semplicemente per dare un segnale politico, evidentemente non nell’interesse dei lavoratori”. Così la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale, al termine dell’incontro con i rappresentanti della Cgil a margine del Consiglio regionale.

“Dal punto di vista delle assunzioni la Liguria – aggiunge la vicepresidente Viale – è tutt’altro che immobile. I piani relativi alle assunzioni del 2019 certificano che, ad ora, sono state già autorizzate 871 assunzioni sulle 1.113 richieste complessivamente. Si tratta di numeri significativi, che partono dalle esigenze delle Aziende sanitarie. Da parte nostra, massima disponibilità a far tesoro delle considerazioni della Cgil, ma tengo a ricordare che il concorso per gli infermieri è stato fatto e quello per gli Oss è in dirittura d’arrivo”.

In merito alla presunta mancanza in Liguria di circa 600 tra infermieri e operatori socio sanitari e 250 medici denunciata dalla Cgil, l’assessore aggiunge: “Rispetto a quali parametri di riferimento mancherebbero queste unità di personale? Non esiste una dotazione organica ‘standard’. I fabbisogni – spiega – sono costruiti in base ai piani triennali e si basano su principi organizzativi non più legati ad un concetto rigido di dotazione organica”.

Quanto alle critiche sui tempi di emissione dei decreti autorizzativi “anche qui – prosegue Viale – si tratta di accuse generiche ed infondate. Infatti i tempi di emissione dei decreti autorizzativi non pregiudicano affatto la continuità delle procedure di assunzione, considerato che le aziende hanno in corso molte procedure autorizzate nell’anno precedente. Infatti quest’anno le aziende devono ancora assumere anche 800 unità derivanti dalle autorizzazioni del 2018. Per questo stiamo intervenendo per migliorare le procedure di assunzione all’interno delle singole Asl: questo è il nodo vero che Alisa sta affrontando. Per quanto riguarda il concorso per gli operatori sociosanitari (Oss) confermo che sarà bandito entro l’anno. Ma per farlo era necessario partire dai fabbisogni delle aziende: non possiamo dimenticare che le peculiarità spezzine, ben note alla Cgil e al Pd, hanno richiesto un lungo confronto per definire il percorso. In mancanza di queste specificità – conclude – certamente non avremmo dovuto studiare una procedura così complessa”.