Vado, in arrivo opere pubbliche per 4 milioni e 500 mila euro

Verrà riqualificata Via XXV Aprile

Il consiglio comunale di Vado Ligure ha deliderato una variazione di spesa di ben 4 milioni e 500mila euro destinati ad opere pubbliche e a manutenzione di quelle esistenti.

1 milione e 290 mila euro saranno destinati alla riqualificazione di via XXV Aprile con la ristrutturazione della scuola materna, lo spostamento della sede della Croce Rossa dove si trovano già gli uffici della Polizia Municipale. Previsto anche un ampliamento del cimitero di Bossarino per un totale di spesa di 600 mila euro e un restyling della piazza della chiesa di Segno; allo stadio “Chittolina” verrà sostituito l’impianto di illuminazione del campo mentre verrà completato il ponte di Via alla Costa. Infine, verranno effettuati interventi manutentivi di asfaltatura di alcune strade.

Spazio anche alla manutenzione di diversi tratti di strada nelle frazioni oltre alla creazione di una strada alternativa per via Gavotti.