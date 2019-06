Savona, proseguono le attività di controllo della Polizia Locale dei veicoli che si imbarcano per Tangeri

Savona. Prosegue l’attività di controllo da parte della polizia locale dei veicoli che si imbarcano per Tangeri in uscita alla barriera autostradale.

10 i verbali contestati, in particolare il trasporto di passeggeri minori senza sistemi di ritenuta seggiolini e cinture, parabrezza anteriore danneggiati, omessa revisione e mancanza della visibilità alla guida.

È stato effettuato inoltre un presidio degli agenti nei pressi della barriera sts Savona per una contingentazione del traffico pesante sotto il coordinamento stradale e della Prefettura, nel quale non è stato registrato nessun disagio.

Nell’ambito del coordinamento della Prefettura è stato messo in atto un piano preventivo per l’abbattimento del ponte Morandi. La polizia locale ha avuto l’incarico di collaboratore con la polizia stradale per l’eventuale contingentamento dei veicoli superiori a 7.5 tonnellate.