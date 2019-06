Demolizione Ponte Morandi, Sara Foscolo e Paolo Ripamonti (Lega): “Oggi è un giorno importante per Genova, per la Liguria e per l’Italia”

“Oggi è un giorno importante per Genova, per la Liguria e per l’Italia. La demolizione di quanto restava del ponte Morandi è un passo in avanti decisivo, un obiettivo raggiunto grazie all’ottimo lavoro di sinergia tra istituzioni, Comune, Regione e Governo, che hanno messo in campo grande impegno per risolvere in tempi brevissimi, e con sforzi senza precedenti, una situazione di emergenza. Il nostro pensiero va alle vittime di quel tragico evento e a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, hanno subito le conseguenze del crollo del ponte. Ora avanti con la ricostruzione, un nuovo ponte e infrastrutture per voltare pagina e far ripartire Genova e con essa tutto il territorio ligure” lo dichiarano l’on. Sara Foscolo e il sen. Paolo Ripamonti, parlamentari savonesi della Lega.

