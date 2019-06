AlbiSole 2019, il programma delle manifestazioni turistiche

I due comuni proseguono il loro percorso sinergico in tema di eventi estivi

Albisola Superiore e Albissola Marina proseguono il loro percorso sinergico in tema di eventi estivi. Questo il significato della presentazione degli eventi che caratterizzeranno l’estate delle due albisole, illustrato questa mattina dalll’assessore alla cultura di Marina Nicoletta Negro e il consigliere delegato al turismo e al marketing territoriale Enrico Schelotto di Albissola Marina e gli assessori Luca Ottonello e Simona Poggi.

Quest’anno la stagione estiva albissolese inizia venerdì 28 giugno in piazza della Concordia alle ore 21,15 con la decima edizione del “Festival Parole Ubikate in Mare” il prestigioso festival letterario estivo della Liguria, a cura della libreria Ubik Savona e del Comune di Albissola Marina, ad ingresso gratuito. Ospiti della prima delle 13 serate Piergiorgio Odifreddi e Oscar Farinetti che presenteranno il loro libro “Dialogo tra un cinico e un sognatore” (Rizzoli). Nella stessa serata merita grande attenzione anche la 8^ edizione del “Voxonus Festival” con un appuntamento all’insegna della musica barocca, in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Savona, nella splendida cornice di Villa Faraggiana. Protagonisti dell’evento la rinomata “Ensemble Accademia del Ricercare” e la “Voxonus Ensemble” con Maurizio Cadossi, violino concertante: saranno due le formazioni protagoniste della serata dal titolo “Tesori musicali del XVIII secolo” con le musiche di Georg Philipp Telemann e Giuseppe Sammartini.

Per il secondo anno di fila doppia location per gli spettacoli di “Palcoscenico Albissola”, in seguito all’ormai nota sentenza del tribunale di Savona ed alla conseguente sospensiva richiesta dal Comune di Albissola Marina ed accolta dal tribunale medesimo, che stabilisce il limite massimo di serate di spettacoli all’aperto che possono essere realizzati sul palcoscenico di piazza Concordia. Gli spettacoli per bambini saranno così allestiti al parco pubblico Faraggiana, nuovo centro di aggregazione per le famiglie albissolesi. Primo spettacolo: Martedì 2 Luglio “Frullallero” a cura dell’Assemblea Teatro. Ma “Albissola dei cuccioli” propone anche, per tutto luglio ed agosto, ogni martedì pomeriggio alle 18.30 le “Favole in Pozzo Garitta”, grazie alla passione ed alla collaborazione de “I nonni delle Fiabe”.

Il 20 luglio arriva invece al parco Faraggiana una delle tappe del Riviera Jazz & Blues Festival, con The Winstons feat. Richard Sinclair from Caravan, organizzato dall’Associazione Raindogs House.

A Marina grande appuntamento poi per Mercoledì 24 Luglio con l’ormai attesa “Notte Bianco & Blu”: a partire dalle 21 tutto il centro storico si trasformerà in area pedonale. Arte, musica, cultura e divertimento, con musei, circoli culturali e gallerie aperte al pubblico, ceramisti al tornio, concerti in tutte le piazze e sul lungomare, street-food, shopping e tante altre sorprese. Inoltre per tutta la giornata la città di Albissola Marina sarà trasmessa in diretta televisiva da piazza Vittorio Veneto da PrimoCanale nel programma “Liguria on the road”.

Tra gli altri eventi, presso la Casa Jorn due mostre di eccezione: la mostra personale di Ezio Gribaudo, a cura dell’Associazione Amici di Casa Jorn di Albissola Marina, e la mostra personale di Salvatore Arancio “Like a sort of Pompeii in reverse”, a cura di Luca Bochicchio, direttore artistico del museo, e promossa dall’Associazione Amici di Casa Jorn con il patrocinio del Comune di Albissola Marina e con il generoso supporto di Semiose Gallery di Parigi. Da non perdere anche gli immancabili workshop intitolati “Giappone: toccare con mano”, in collaborazione con Antonietta Ferrari e Lucia Lapone del Centro di Cultura Giapponese di Milano, e le diverse serate culturali a cura dell’Associazione Amici di Casa Jorn.

Da non dimenticare, sempre in Pozzo Garitta, sabato 17 agosto, l’annuale appuntamento con la poesia a cura di Simona Poggi e dell’Associazione Arte Doc, quest’anno il Trebbo Poetico sarà dedicato a Giacomo Leopardi. Per tutta l’estate continueranno i “Mercoledì di Pozzo Garitta” con un calendario ricco e variegato a cura del Circolo degli Artisti, quest’anno ancora più serate in cartellone spaziando tra arte, cultura, teatro, musica ed intrattenimento. Cresce il pubblico in maniera esponenziale ogni anno per il concerto all’alba a cura de “Il Manipolo della Musica”, in programma sul Lungomare degli Artisti per le 5 della mattina di martedì 14 agosto.

E poi ancora musica sul palco a mare ogni sabato sera, grazie alla collaborazione con la Cooperativa Sociale La Flaca che gestisce la Spiaggia libera attrezzata Le Vele, ma ancora corsi di Zumba, StrongFit e spettacoli di Baby Dance per i più piccini. Mentre nel centro storico, grazie a Promotur, mercatini dell’artigianato ogni quarta domenica del mese. Ma Albissola è anche cultura, saranno numerose le grandi mostre in programma nell’arco dell’estate, nei vari Atelier, Gallerie e all’interno del MuDA – Centro Esposizioni.

Musica, teatro, ceramica, gastronomia, mercatini e sport: l’estate di Albisola Superiore si presenta con un programma ricco di eventi consolidati e novità su tutto il territorio cittadino.

Giugno finisce con un grande evento nel nuovo Parco dell’Accoglienza, inaugurato a maggio presso il Santuario della Pace, grazie ad una sinergia fra amministrazione comunale, con il progetto SPRAR, l’istituto missionario scuola apostolica del Sacro Cuore di Gesù e Arcimedia: “Canzoni per gli uomini e la terra”, serata di grande musica a cura di Accademia Musicale Albisolese e ArtINcanto.

Luglio si apre con un nuovo appuntamento a cura di Comami e del Coro Polifonico di Albisola, impegnato da inizio giugno nella rassegna Albisola Arte & Musica: due serate nel mese di luglio (ospite il Coro Polifonico Jacopo da Varagine e la Camerata Giovanile della Svizzera Italiana, diretta dal Maestro Giancarlo Monterosso, con la partecipazione del grande mandolinista Carlo Aonzo). Ritornerà anche quest’anno un appuntamento molto apprezzato dal pubblico: la rassegna “Odissea: un racconto Mediterraneo”, a cura di Teatro Pubblico Ligure, che avrà come protagonisti Paolo Rossi, Patrizia Milani e lo spettacolo Schifo – Dreck di e con Graziano Piazza.

Graditi ritorni anche quelli di “Albistrings Night”, a cura dell’associazione ArtINcanto, rassegna musicale dedicata agli strumenti a corda, che ha già coinvolto il Comune di Albissola Marina, e di Capo di Notte, due serate di grande festa nel centro storico di Capo, con gastronomia, musica e intrattenimento, a cura di Ascom.

Ad agosto il centro storico di Superiore sarà animato da #Liguritudine, un percorso gastronomico con animazione per bambini, musica ed esposizioni, ma l’estate sarà anche ricca di arte e ceramica, grazie alla II Estemporanea di pittura e al concorso Mondomare Festival, a cura dell’Associazione Ceramisti.

Spazio anche alle sagre (Nostra Signora del Carmine e del Raviolo di Pesce), ai mercatini dedicati all’artigianato e alle opere dell’ingegno con Albisola in piazza e Albisola in bancarella a cura del Consorzio La Piazza e del Consorzio Promotur e allo sport con karate, tennis tavolo, tai-chi, fitness, beach volley e danza. Naturalmente tanta musica, il grande jazz, musica popolare, canti alpini, cantautorato e pop e poi musical, teatro e soprattutto divertimento e relax!

I programmi, a partire dai prossimi giorni, saranno in distribuzione nei bar, ristoranti, stabilimenti balneari, attività commerciali e ricettive dei nostri due Comuni e anche negli uffici informazioni turistiche e nei principali punti aggregativi della nostra provincia.

Tra i grandi eventi congiunti, i fuochi d’artificio, giovedì 8 agosto alle 22.30, appuntamento attesissimo che vede accorrere migliaia di persone sul nostro litorale.

Per ogni altra informazione vi invitiamo a seguirci sulle nostre pagine social Facebook e Instagram (Comune di Albisola Superiore, assessorato al turismo di Albisola Superiore e @comunedialbissolamarina) e sui nostri siti istituzionali (www.comune.albisola-superiore.sv.it e www.comune.albissolamarina.sv.it nella nuova sezione ‘Turismo e Cultura’) e sui portali turistici (www.albisolaturismo.it)”.