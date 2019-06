Savona, Luglio denso di eventi in città

Teatro, musica, laboratori per tutti

Savona si prepara all’estate con un ricco calendario di eventi a cominciare dai quattro “Giovedì in musica” che verranno inaugurati dal tributo agli Abba a cura degli Abbadream il 4 luglio in Piazza Sisto IV. L’11 luglio musica degli anni ’60 eseguita dai “Re-beat”. Il 18 luglio arriveranno i Disco Inferno con la dance degli anni ’70. A chiudere la rassegna sarà la band dell’Università di Genova, il 25 luglio, con la band Uni-Q dell’università di Genova che eseguirà un tributo ai Pink Floyd.

A corollario, eventi collaterali con aperitivi, eventi organizzati dai commercianti del centro storico e iniziative culturali come i laboratori scientifici a cura dei Giovani per la Scienza e dei ragazzi dei Fridays For Fuiture in Via Manzoni. Nell’ambito dei 4 Giovedì di Luglio e parallelamente agli eventi di Piazza Sito, sulla terrazza della Campanassa, si esibiranno gli Irish Night, Renato Procopio (11 luglio) e Matteo e Giorgio Profetto con musica folk e blues (18 luglio) e il 25 luglio i violinisti Antonio Capelli e Fabrizio Contini.

Nelle stesse date di Luglio resterà aperta la Pinacoteca, in collaborazione con Feltrinelli verranno presentati il 4 luglio il volume “Calcio e filosofia” di Corrado Del Bò, l’11 luglio “L’infermiera con la penna” di Giuliana Balzano, il 18 luglio “Le crociate in giallo” di Giuseppe Conte e il 25 luglio “L’amore maturo” di Brunella Schisa ed Emanuela Giordano.

Quattro gli spettacoli proposti sul Priamar dal Teatro dell’Opera Giocosa: la Madama Butterfly (il 6 e 10 luglio, con un’anteprima il 4 luglio riservata a nonni e nipoti) e “Tutti insieme alle Canarie” il 13 luglio con la partecipazione di Elio del gruppo “Elio e le Storie Tese” e dei savonesi Linda Campanella, Jacopo Marchisio, l’ensemble Voxonus e Paolo Spadaro.

Sempre sul Priamar in programma 23 serate con titoli cinematografici a partire dalle 21.30 (biglietto a 5 euro).

Altri eventi in programma saranno la finale di Vb Factor il 19 luglio con Stash dei “The Kolor”, il 20 New Medical Mistery Tour e infine il musical “Giulietta e Romeo” il 21 luglio.

Da segnalare anche i mercoledì sera alle Officine Solimano con i Cattivi Maestr che porteranno in scena“Il grande Pollicino” (3 luglio), “Il gigante egoista” (10 luglio), “Il sogno di Frida” (17 luglio) e “Biancaneve e i 7 nani” (24 luglio). Inizio spettacoli alle 19