Potenziamento ferrovia ligure: “Indiscutibilmente la realizzazione di collegamenti efficienti resta fondamentale per una regione, qual’é oggi la Liguria”

Il commento del vicesindaco Garassino

Il vicesindaco Giancarlo Garassino commenta la notizia del potenziamento della rete ferroviaria ligure: “Quale Assessore all’Urbanistica ed alle Politiche del Turismo del Comune di Laigueglia ho il dovere di ringraziare Edoardo Rixi e Paolo Ripamonti per la nuova forte iniziativa a sostegno del potenziamento della rete infrastrutturale ferroviaria ligure, elemento strategico di valenza nazionale –certamente non solo locale come avventatamente qualcuno sostiene- a sostegno dell’ economia, della sicurezza e della tutela ambientale.

La loro ripetuta serie di iniziative parlamentari, che fanno seguito a quelle a suo tempo intraprese da Franco Vazio, nonché a livello regionale dall’Assessore Berrino, ritengo troveranno ampio e convinto sostegno da parte di tutte le Amministrazioni comunali, che -unitamente a quella di Laigueglia- avevano ripetutamente approvato, anche in data recente, documenti al riguardo.

Indiscutibilmente la realizzazione di collegamenti efficienti resta fondamentale per una regione, qual’é oggi la Liguria, la cui economia dopo la pesantissima crisi industriale si basa in notevole misura sulla portualità, sul commercio e sul turismo.”