Calcio, per l’Albissola è il giorno del dentro o fuori

Oggi scade il termine per presentare la domanda di iscrizione alla prossima Serie C

E’ la giornata del dentro o fuori per l’Albissola. Oggi, infatti, scade il termine di presentazione della domanda di iscrizione alla prossima Serie C 2019-2020 con il deposito della fidejussione bancaria e l’indicazione dello stadio dove disputare le gare casalinghe. Soltanto tra poche ore si saprà se quanto dichiarato in conferenza stampa venerdì verrà ribaltato in extremis e i “ceramisti” riusciranno a prendere parte al prossimo campionato di Terza serie. In caso di esito positivo il 12 luglio il club biancoazzurro conoscerà la composizione del girone nel quale verrà inserito. Tuttavia non filtra ottimismo intorno all’Albissola, l’incontro di Venerdì ha posto forse definitivamente la parola fine alla bella avventura di un piccolo club capace di centrare tre promozioni consecutive dai dilettanti ai professionisti e di ottenere sul campo la salvezza, per l’impossibilità di reperire un campo sul quale disputare le gare casalinghe. Ciò una vasta riflessione su numerose tematiche a cominciare dalla carenza e vetustà di impianti inadatti ad ospitare calcio professionistico nel ponente da Genova a Ventimiglia. Un dibattito, questo, il cui aspetto sportivo è solo la punta di un iceberg fatto di una serie di situazioni penalizzanti anche in altri àmbiti. In caso di fumata nera il club ripartirà dall’Eccellenza sempre con la famiglia Colla al comando e tornerà a giocare allo stadio “Faraggiana”.