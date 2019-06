Alassio, domani verranno presentati i video per il BITESP

Alle 11.30 nella sala Consiglio del Comune di Alassio

Alassio. Saranno presentati domani, martedì 25 Giugno, alle 11,30 nella Sala Consiglio del Comune di Alassio i nuovi video realizzati nell’ambito del Progetto Italian Riviera Experience realizzato dall’ATS FOCUS , formato da E.S.E. SV – E. L. F. o Liguria – Futura – Conform s.r.l. e E.S.S.E. Ge

Si tratta di “Scuola di cucina sotto l’ombrellone”, e “Yoga by Acqua di Alassio”, il primo per il segmento enogastronomico e il secondo per quello del benessere, con cui la “Città del Muretto” si attrezza, per presentare il prossimo Novembre 2019, al BITESP (Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale), nuove proposte legate Luxury & Relax, Adventure Travel, Benessere & Spa, Mice, Team Building, Business Travel, Eventi e Wedding.