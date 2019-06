Cengio e Sassello vincono il bando regionale per gli impianti sportivi ma mancano i soldi

l bilancio di previsione della Regione Liguria per il triennio 2019–2021 non prevede stanziamenti sui capitoli di spesa riguardanti i contributi in conto capitale a favore degli enti locali per la realizzazione di impianti sportivi.

La Regione Liguria ha dato parere favorevole alla riconversione del complesso sportivo di Sassello e il ripristino dello sferisterio di Cengio. Le due opere sono state inserite nella graduatoria delle opere da ammettere a finanziamento per il 2019. Si tratta di contributi in conto capitale per impianti sportivi da erogare nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile e fino ad un massimo di 100 mila euro. Tuttavia iper la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi. Sassello ha programmato il recupero e la trasformazione dell’area per la pallacanestro in un campo da calcio a 6 e campi da bocce per una spesa di 100 mila euro. Il Comune di Cengio per ripristinare il muro di appoggio danneggiato dall’alluvione nel 2016