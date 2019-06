Venerdì 28 giugno alle 20.30

Il comitato spontaneo volontari “No! Non ci sto!”, insieme a Rodolfo Mirri organizza venerdì 28 giugno un incontro pubblico.sul tema degli autovelox in Valbormida. L’appuntamento è alle ore 20.30 alla S.O.M.S. di Carcare di piazza Caravadossi. All’evento interverranno Rodolfo Mirri, consigliere Provincia Savona; l’avvocato Claudio Olivieri; Assoutenti Liguria e Giuliano Caviglia, comitato “No! Non ci sto!”.