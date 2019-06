Loano, petizione per rendere la città un posto migliore

La raccolta firme è stata portata questa mattina all’ufficio Protocollo del Comune di Loano

Loano. Nella città di Loano è stata varata una petizione cittadina per vedere “rifiorire” la città.

Tra gli organizzatori ed i firmatari ci sono tanti commercianti cittadini, tanti residenti che conducono le più svariate attività, ma anche tanti turisti che tornano nella loro “Città del cuore” anno dopo anno e che affermano di averla vista peggiorare nelle sue condizioni da un’estate all’altra.

Questa mattina la raccolta firme è stata depositata all’ufficio Protocollo del Comune di Loano, ma il percorso non è finito: i firmatari chiedono di poter avere in tempi brevi un incontro con la Giunta Comunale per poter discutere faccia a faccia di queste problematiche e per capire quali provvedimenti il governo cittadino intende prendere.

Tra le richieste, rientra anche un piano per diversificare l’attuale metodo per la raccolta differenziata, soprattutto evitando il transito di veicoli nel centro e sul lungomare in ore diurne, quando le vie sono più affollate di turisti, ma anche gestendo in modo meno impattante e più frequente la raccolta dell’umido per i pubblici esercizi.