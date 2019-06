L’ALBISSOLA HA RINUNCIATO ALLA SERIE C

Conferenza stampa nel pomeriggio di oggi, forse si ripartirà dalla serie D





















Le ha provate tutte, alla fine ha detto basta. La decisione è drastica e per certi versi inattesa: Gian Piero Colla non iscriverà l’Albissola al prossimo campionato di Serie C. La notizia è stata comunicata in una conferenza stampa convocata per spiegare nel dettagio le ragioni di una scelta clamorosa. A pesare in maniera determinante sulla scelta del numero uno biancoazzurro sono state le insormontabili difficoltà a reperire uno stadio in grado di ospitare le gare interne della sua squadra nel prossimo campionato di Serie C. Un problema che era già emerso con forza nella scorsa stagione quando si riuscì a rimediare portando la squadra ligure al “Comunale” di Chiavari, ma che oggi travolge ambizioni e sogni del club che in tre stagioni è riuscito a mietere successi e promozioni passando dai dilettanti al professionismo in un batter d’occhio. Ancora una volta la Liguria sconta la totale arretratezza e mancanza di impianti sportivi all’altezza,costringendo una bella ed economicamente solida realtà come l’Albissola ad alzare bandiera bianca. Non è un caso se a ponente allo stato attuale non esiste uno stadio in grado di poter ospitare gare di calcio professionistiche, così come non sono un caso le difficoltà incontrare dall’imprenditore piemontese nella costruzione di un nuovo impianto nella zona di Luceto, prima presentato come un’operazione fattibile in tempi brevi e successivamente rallentato dalla burocrazia. Colla non ha neppure trovato sponde in un territorio economicamente povero e privo di impianti all’altezza. Via via sono cadute tutte le ipotesi possibili: Savona (sempre alle prese con un fondo disastroso), Cairo e Vado. Nelle ultime settimane era persino circolata la voce di disputare le gare interne ad Arezzo, pur di salvare la categoria, ma giocare a 350 km da casa sarebbe stato il classico rimedio peggiore del male. “Non ho trovato uno stadio per fare la serie C, ci troviamo costretti a porre fine a questa avventura” . Il futuro? Persino la Serie D sembra adesso a rischio: “Per fare la D serve la domanda del Sindaco e 300.000 euro del Comune, non so cosa accadrà da Martredì”, ha infine concluso Gian Piero Colla. E’ tutto perduto?