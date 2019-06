Calizzano. I carabinieri della Stazione di Calizzano hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Savona per il reato di porto abusivo di strumenti atti ad offendere, un uomo di 45 anni di Loano, ma residente a Bardineto, poiché nel corso di un controllo stradale è stato trovato in possesso di un’accetta non giustificata che è stata successivamente sequestrata.

Condividi ora