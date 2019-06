Regione, Berrino: “Faremo un accordo con i sindacati per valutare le possibili strade per la stabilizzazione dei 67 dipendenti dei centri per l’impiego già assunti”

“La Liguria è stata la prima regione a utilizzare i fondi per il potenziamento, la prima ad assumere tempi determinati”

“La Liguria è stata la prima regione a utilizzare i fondi per il potenziamento, la prima ad assumere tempi determinati. Faremo un accordo con i sindacati per valutare le possibili strade per la stabilizzazione dei 67 dipendenti già assunti, e di quelli che lo saranno a fronte dello scorrimento della graduatoria fino a esaurimento. Il protocollo firmato dalla Toscana è una possibilità, mi sono dichiarato più volte disponibile a valutarlo e ne abbiamo già redatto uno simile che è’ all’esame dei lavoratori, ma penso che sia fondamentale trovare uno strumento giuridico certo per le stabilizzazioni che sia comune a tutte le regioni”. Così risponde l’assessore al lavoro Gianni Berrino a una nota dei consiglieri regionali del PD Lunardon e Rossetti. “Non è vero che non vogliamo fare i passaggi necessari – prosegue Berrino – domani parleremo di questo problema in commissione lavoro della Conferenza delle Regioni a Roma. Ho sollecitato io stesso, insieme ad altri, la necessità di affrontare questo tema”.