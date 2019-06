Millesimo, oggi appuntamento con “diversamente open 3”

Un momento di festa senza barriere di nessun tipo che inizierà nel pomeriggio e proseguirà la sera.

Sarà così “diversamente open 3” che si svolgerà a Millesimo il prossimo sabato 15 giugno. Un momento di festa senza barriere di nessun tipo che inizierà nel pomeriggio e proseguirà la sera.

Un tempo prezioso, incorniciato dal grande cuore azzurro, simbolo dell’associazione che sia sul territorio monregalese che valbormidese si occupa di rendere possibile quanto per alcuni a volte è così normale da essere scontato: partecipare a un concerto, una gita, una pizza tra amici… quotidianità anche per chi si sposta con una sedia a rotelle… o abita in una struttura, si può condividere la propria diversabilità, quella ricchezza che ci rende meravigliosamente unici. Come diventa tutto prezioso allora: il nostro stare insieme ci permette di superare ogni limite.

I sorrisi, la gioia, l’entusiasmo, il gusto di divertirci che mettiamo, trasformano le difficoltà e ridonano a ciascuno la vera essenza per cui siamo fatti: gioia senza fine.

Dalle 17 si potrà vivere l’aria di festa grazie a giocolieri, artisti di strada, animazione per bambini e adulti gustando buone crepes presso lo stand della Consulta Giovanile del Comune di Millesimo.

Dalle 18 si punta in alto con i voli vincolati in mongolfiera e dalle 19 stand eno-gastronomico cucinato con il cuore dai volontari di diversamente in collaborazione con alcuni esercizi commerciali di Millesimo.

Presenti all’evento anche gli allievi della scuola di Canto “Music Style l’Atelier delle Voci” diretta dal Soprano Daniela Tessore. Apriranno la serata il “Music Style Group” e “Music Style Kids” composto da Marco Castiglia, Fulvio Ravera, Anna Cantoni, Daniele Pistone, Caterina Dynamidis, Valentina Gai, Giada Principe, Aldo Giannuzzi, Roberta Blangero, Alberto Ferraro, Egle Veneziano, Karin e Christian Peluffo, Lorella Ginola e Antonio Barra. Si esibiranno poi il tenore Eliano Giusto, il piccolo Gabriele Ferraro e due artiste Cairesi premiate lo scorso 26 maggio sul celebre palco del Teatro del Casinó di Sanremo durante la finale del CantaCairo a Sanremo 2019: Raffaella Garrone e Maria Clotilde Muzio, i cui inediti scritti dalla Tessore verranno pubblicati sugli store digitali di tutto il mondo il prossimo 21 giugno.

A seguire concerto gratuito di “Bruno Montanaro e la band” che ci regaleranno musica e voglia di ballare insieme. Durante la serata sarà possibile conoscere meglio l’associazione diversamente e come opera sul nostro territorio.