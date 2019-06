Toirano, sabato c’è “Nomi sulla Roccia”

Mostra fotografica “Le firme Storiche della Grotta di Santa Lucia Superiore”

Parte a Toriano “Nomi sulla Roccia”, mostra fotografica di Roberto Oliva. Sottotitolo: “Le firme Storiche della Grotta di Santa Lucia Superiore”. A cura di Marta Zunino, direttore scientifico delle Grotte di Toirano e di Orlando Boccone, curatore del Museo Etnografico della Val Vatatella.

L’esposizione descrive le firme storiche presenti nella grotta di S. Lucia Superiore di Toirano dal 1500 ai giorni nostri.

Sarà inaugurata sabato 15 giugno dalle 16,30 presso la sala polivalente delle Grotte di Toirano e sarà visitabile in orario di apertura delle Grotte fino al 15 settembre 2019

Per informazioni : 0182 98062 / 989938

Dice Roberto Oliva: “L’idea di dedicare una ricerca fotografica alle firme storiche della Grotta di Santa Lucia nasce dalla volontà di Marta Zunino e dalla comune constatazione che raramente quest’aspetto particolare del nostro patrimonio ambientale ed archeologico sia stato oggetto di un qualche tipo di studio . Iniziato il lavoro organizzativa della mostra , decidiamo come prima cosa di coinvolgere il curatore del Museo Etnografico della Val Varatella, Orlando Boccone, attento cultore della storia e delle tradizioni del nostro paese.

L’idea che concordiamo subito, con una buona sintonia di intenti, è quella di documentare, con la riproduzione fotografica , una parte di firme che generalmente non sarebbero visibili o fruibili direttamente solo in occasione dell’apertura della grotta.

Decidiamo così, molto semplicemente, di riprodurre con gli scatti quello che un cancello e una grande porta di legno e tanto buio non ci permetterebbero di vedere. Il numero di segni e firme che i moltissimi visitatori lasciano sulla roccia è veramente notevole, migliaia di nomi che testimoniano un passaggio continuo dal 1500 ai giorni nostri.

Applichiamo subito una sintesi ed una selezione che è elemento caratteristico e determinante del fotografare: solo alcune firme, infatti, vengono prese in considerazione dall’obiettivo, circa trecento scatti, di cui poi selezioniamo i venticinque esposti. Si è cercato di dare importanza alle varie tecniche , carboncino, lapis, vernice, incisione, e di dedicarsi alle varie epoche. Alcune firme sono state scelte poi per criteri estetici; una bella grafia, l’eleganza delle lettere, la qualifica della persona o la data in bella vista ci spingono a fare click . Naturalmente si tratta di un criterio soggettivo e discutibile.

Una volta realizzati gli scatti ancora una volta ci rendiamo conto che questi segni testimoniano un flusso di visite molto intenso, secoli prima della fortunata scoperta della Grotta della Basura a significare la grande importanza che la Grotta ha sempre avuto nella storia di Toirano e della Liguria tutta.

Mi piacerebbe concludere questo breve intervento ponendo una correlazione tra questi segni, l’atto del fotografare ed il grande tema della Memoria. Questi elementi mi paiono strettamente collegati. In fondo queste firme sono state scritte da qualcuno per essere ricordato, per lasciare un segno del suo passaggio proprio come oggi, mutatis mutandis, si scatterebbe una foto, dall’ ultimo degli smartphone alla più tecnologica delle fotocamere!

Come dicevo questo lavoro non vuole essere esaustivo dell’intera documentazione delle firme, ma solo iniziare a porre un primo mattoncino a nuovi studi che portino sempre più attenzione al nostro straordinario patrimonio ambientale e storico e rimane a disposizione per chi voglia studiarlo ed approfondirlo. Ringrazio di cuore i curatori dell’esposizione, Marta Zunino ed Orlando Boccone, le Grotte ed il Comune e Giovanni Pazzano, artista illustratore e cartografo storico, per la realizzazione del Video introduttivo”.