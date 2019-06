Genova, tutto pronto per l’appuntamento con il Suq

Dal 14 al 24 giugno

Mille metri quadrati di scenografia, 600 protagonisti, 100 eventi, 40 botteghe artigianali, 35 Paesi coinvolti, 14 cucine del mondo da assaggiare e 5 palcoscenici per gli spettacoli: sono questi gli ingredienti del 21^ Suq Festival in programma dal 14 al 24 giugno al Porto Antico di Genova. L’evento è stato presentato nella sede della Camera di Commercio di Genova dalla direttrice artistica Carla Peirolero. Il tema conduttore di quest’anno è: ‘Donne, isole, frontiere’. Previste due prime nazionali nella rassegna ‘Teatro del dialogo’: ‘Da madre a madre’ dal 15 al 17 giugno nella chiesa di San Pietro in Banchi e ‘Arlecchin dell’onda’ il 18 e 19 giugno sempre nella chiesa di S.Pietro. Il SUQ Festival 2019 si apre il 14 giugno alle h. 16 all’insegna dei bambini e dell’ambiente: la merenda per i più piccoli in collaborazione con l’Istituto Nino Bergese e le borraccette offerte da IREN per i primi 100 visitatori, a sottolineare un Festival totalmente plastic free. Ai giovani, invece, si rivolgerà Goffredo Fofi per suggerire i libri e i film da salvare e da portare nell’isola degli inquieti. “L’anno scorso – afferma Carla Peirolero, direttrice artistica della manifestazione –il 20° SUQ Festival si era chiuso a Ventimiglia con un reading dedicato ad Alessandro Leogrande, insieme a Goffredo Fofi. Ci piace che lui sia con noi ad aprire la 21ª edizione, con un’iniziativa rivolta ai ragazzi e al loro futuro”. Ma il SUQ è anche solidarietà e il concerto di Jo Choneca, alle 21 farà rotta verso il Mozambico, per raccontare i progetti della Comunità di Sant’ Egidio.