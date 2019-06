Asl 2, in programma l’assunzione di personale per oltre duecento unità

La Regione Liguria ha dato il via libera

In arrivo all’Asl 2 savonese 215 nuovi dipendenti, ci cui 180 a tempo indeterminato e 35 a tempo determinato. E’ stato, così, approvato da parte della Regione Liguria, il piano di assunzioni predisposto dall’azienda.

In particolare saranno assunti a tempo indeterminato 14 medici, un biologo, uno psicologo, un dirigente amministrativo e un ingegnere da destinare alla gestione degli impianti termotecnici. Saranno inoltre assunti a tempo determinato altri 15 medici e un biologo.

Per quanto riguarda il personale non medico da assumere a tempo indeterminato, è prevista l’assunzione di 100 infermieri, saranno assunte due ostetriche professionali, due assistenti sociali, un tecnico di radiologia, tre collaboratori professionali amministrativi, un tecnico professionale, un geometra e 52 operatori socio sanitari. Altri 15 operatori socio sanitari saranno assunti a tempo determinato, così come un’ostetrica professionale, un ortottista professionale e due assistenti sociali.