Cairese, Alessi saluta e approda in Serie D al Vado

Dopo dieci anni in gialloblu

La Cairese comunica che Diego Alessi la prossima stagione vestirà la maglia del Vado. Una decisione presa in comune accordo dalla società e dal giocatore che tra grandi sorrisi, ma anche un po’ di tristezza, interrompono un rapporto di grande rispetto e stima.

Alessi, uno dei giocatori più talentuosi della Liguria, per le sue qualità da calciatore, ma anche e soprattutto da uomo, lascia i colori gialloblù per giocare in una categoria superiore. La chiamata è arrivata, la splendida occasione di poter militare a 37 anni in Serie D rappresenta un premio più che meritato per una persona che come lui nel calcio ha sempre dimostrato grande serietà, professionalità e carisma.

Negli ultimi dieci anni, Alessi è stato l’attaccante più prolifico della Cairese segnando ben 73 reti in 5 stagioni.

“Con Diego ho un legame particolare – racconta il diesse Giribone – ho avuto la fortuna di giocare con lui, di averlo allenato e ultimamente di essere stato il suo direttore sportivo. Ovviamente siamo dispiaciuti, sappiamo che sostituirlo sarà molto difficile per le sue doti calcistiche e umane, ma non possiamo che ringraziarlo per tutto quello che ha fatto in questi anni per la Cairese e augurargli il più grande e sincero in bocca al lupo per la prossima stagione sportiva. Giocare gli ultimi anni della propria carriera in Serie D non è da tutti, perciò non potevamo che condividere la sua scelta di accettare questa nuova e meritata avventura in una categoria prestigiosa”.