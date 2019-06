Alassio, yoga e mare con mamma e papà

Alassio. Nei giorni scorsi, complici le prime belle giornate di sole, i bambini del nido d’Infanzia Comunale Piccolo Principe di Alassio gestito dalla Coop. Nuova Assistenza di Novara, hanno partecipato all’uscita didattica organizzata dall’équipe educativa del nido e promossa dal gestore del servizio. E’ stata proposta un’attività denominata: “Yoga tra cielo, sabbia e mare”, proponendo così questa disciplina come gioco e movimento sano, svolta presso i bagni Baia del Sole di Laigueglia. Per raggiungere la meta i bambini e i loro genitori, accompagnati dalle educatrici, sono partiti dal nido d’infanzia con il trenino e una volta giunti a destinazione sono stati accolti dall’insegnante di Yoga, Samuela Lamponi. Dopo un breve riscaldamento iniziale ha cercato di stimolare l’interesse e la curiosità dei piccoli protagonisti e dei loro genitori attraverso esercizi invitando ad esempio a strisciare come un serpente o salire sull’aereo per volare tra le nuvole evocando posizioni yoga. Questa proposta nasce dall’intento di regalare ad ogni famiglia un momento di condivisione e di interazione adulto-bambino attraverso il movimento, che favorisce con la fisicità, il consolidamento del legame.







L’insegnante e le famiglie si sono salutate praticando il mantra del semino, un momento per rilassarsi e liberare le energie. Attraverso il canto infatti vengono suscitati dolci sentimenti di gioia, amore e pace, che inducono alla calma interiore.

Terminata la divertente lezione via libera aun bel tuffo rigenerante nella Baia di Alassio. Asciugati al sole della Liguria, i bambini e i loro genitori hanno concluso la mattinata, pranzando in riva al mare.

Questa iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione del Comune di Alassio, il contributo della Coop. Nuova Assistenza, ai proprietari dello stabilimento balneare, la famiglia Baldazzi, per la loro accoglienza e disponibilità e a tutte le famiglie che hanno partecipato con entusiasmo alla giornata.