Bombardier, incontro verità oggi alle 14 a Mise

In gioco il futuro del sito produttivo vadese

Attesa per la convocazione al Mise prevista per oggi pomeriggio alle 14 sulla vertenza Bombardier. La notizia era stata confermata lo scorso 20 maggio in occasione della visita di Luigi di Maio al sito produttivo vadese. All’incontro saranno presenti i vertici dell’azienda, i sindacati di categoria, la Regione Liguria e il Comune di Vado Ligure. Sul tavolo ci saranno i livelli occupazionali e la salvaguardia produttiva del settore del trasporto ferroviario.