Giornalismo, Emanuele Dotto raggiunge la pensione e saluta la RAI

Domenica scorsa la sua ultima radiocronaca al Giro d’Italia

Una lacrima sul viso e la voce incrinata dall’emozione. Il celebre giornalista Rai Emanuele Dotto, ha chiuso ieri contestualmente al Giro d’Italia la sua quasi quarantennale carriera professionale in Rai. Emanuele Dotto, nato a Genova il 21 giugno 1952 muove i primi passi nel giornalismo all’inizio degli anni settanta scrivendo di calcio dilettantistico per la Gazzetta del Lunedì dove è assunto come praticante nel 1975. Per due anni lavora poi, seguendo soprattutto la cronaca, nella redazione genovese de Il Giornale. Il suo esordio in Rai risale al 1980 quando entrò a far parte della redazione del Giornale Radio Rai. Risalgono al 1981 le sue prime radiocronache (la prima in assoluto fu Varese-Lazio 1-1 della stagione 1981-82) nella storica trasmissione Tutto il calcio minuto per minuto, l’ultima nel marzo scorso in occasione di Sampdoria-Milan.

Oltre che di calcio si è occupato anche dei Gran Premi di Formula 1,dei tornei di tennis, e di ciclismo. Dal 2002 ha condotto il contenitore sportivo Sabato Sport, in onda su Radio1 il sabato pomeriggio.

Ha raccontato otto edizioni dei Giochi Olimpici Estivi, tre edizioni dei Giochi Olimpici Invernali, nonché otto Mondiali di calcio e svariate edizioni di Giro d’Italia, Tour de France Mondiali e Classiche di ciclismo.

La sua esperienza televisiva si arricchisce a partire dalla stagione 2016-2017, allorché entra nel cast fisso della trasmissione Quelli che il calcio su Rai 2, con il compito di seguire ed aggiornare in diretta tutte le partite della domenica pomeriggio.